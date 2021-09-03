https://sputnik-georgia.ru/20210903/poltora-goda-do-vstrechi-s-detstvom-v-tbilisi-vosstanavlivayut-kanatnuyu-dorogu--259274402.html

Канатку от Руставели до Мтацминда восстановят: подробности масштабного проекта

Канатку от Руставели до Мтацминда восстановят: подробности масштабного проекта

В рамках проекта "Прогулки по Тифлису" колумнист Sputnik Грузия рассказывает о масштабном проекте восстановления одной из былых достопримечательностей Тбилиси... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T11:41+0400

2021-09-03T11:41+0400

2021-09-03T12:05+0400

колумнисты

прогулки по тифлису

мэрия тбилиси

академия наук грузии

бадри патаркацишвили

крепость нарикала

парк рике

канатная дорога

гора мтацминда

парк мтацминда

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В тот день я выходила из дома в приподнятом настроении. Вроде бы откуда ему взяться, этому настроению – за окном жара, отсутствие транспорта и обязательное ношение удушающих масок. Но хорошее настроение упорно не хотело меня покидать. Как наглый квартиросъемщик, решивший вдруг не съезжать с занятой им на время площади. А потом случилось событие, из которого я заключила, что положительная энергия бумерангом возвращается. Неважно как, но если ты выходишь в этот мир с положительным зарядом, радостное событие не заставит себя долго ждать. Оно само тебя найдет, где бы ты ни был.Куда уходит детствоЯ даже не знаю, почему я пошла той дорогой. Что или кто привел меня к станции канатной дороги, что находится на проспекте Руставели за Академией наук. Дверь станции, обычно закрытая, оказалась открыта. По фойе ходили в униформе дворники. Что-то подбирали, чистили, складывали в сторону. В здании наблюдалось странное оживление. Зацепив взглядом кого-то из "старших" по званию, я попыталась выяснить что происходит.– Вот убираем, чтобы начать ремонт, – получила я ответ от молодого парня. Потоптавшись на месте, я подошла к стене, отделяющей здание станции с задней стороны от близлежащего двора. Вспомнила, как пару лет назад, пытаясь выяснить о дальнейшей судьбе здания канатной станции, разговаривала с жительницей дома, что находился за этой стеной. Теперь дом смотрит на меня пустыми глазницами. О недавнем пребывании в нем людей почти ничего не напоминает. Я вышла из дворика Академии наук и обогнув здание треста Грузуголь, направилась в этот самый двор, который граничил со зданием канатной дороги. Какого же было мое удивление, когда я застала картину сноса домов старого двора. По крыше одного из них ходил рабочий, на первом этаже кто-то орудовал лопатой. В голове шевельнулась радостная мысль – неужели началось восстановление канатной дороги?! В пользу моего предположения говорил баннер, размещенный у старого здания канатной станции. На нем черным по белому указывалось начало работ и сроки окончания – 22 октября 2022 года. Были также фотографии обновленной нижней станции канатной дороги и новое здание верхней станции, на горе Мтацминда. По мере того, как я рассматривала эти снимки, по лицу расползалась улыбка. И зарождалось ощущение, схожее с радостью ребенка от найденной в пыльном сундуке любимой игрушки. Детство никуда не уходило – начало до меня доходить. Его просто заперли вместе с воспоминаниями на тридцать с лишним лет в этом круглом, похожем изнутри на винный штопор здании.Нижняя станция канатной дороги на проспекте Руставели появилась в 1958 году. И была спроектирована тем же архитектором, который парой лет ранее разработал проект здания Академии наук, Константином Чхеидзе. По задумке специалистов, станция канатной дороги должна была стать частью архитектурного ансамбля. Отчасти этим объясняется одинаковая туфовая облицовка зданий. Станция канатной дороги проработала с момента запуска в эксплуатацию до лета 1990 года, когда в результате обрыва троса погибли 19 человек. С того дня здание стояло заколоченным и постепенно ветшало. Оживало оно в те редкие моменты, когда в нем проходил фотофестиваль KOLGA Tbilisi Photo, или же когда внутрь проникали любители настенных рисунков. Стены гигантского штопора "одеты" в самые разные граффити.Почему нарушаются договорыРазговоры о восстановлении канатной дороги начались в 2014 году. За два года до этого между семьей ныне покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, взявшей Мтацминдский парк в долгосрочную аренду, и мэрией города был заключен договор. Согласно этому договору, семья бизнесмена бралась за финансовое обеспечение проекта, а мэрия – за сдачу канатной дороги в эксплуатацию. Дело в том, что канатная дорога входит в управление Мтацминдским парком. Но сдать объект в обозначенное время мэрии не удалось ни в назначенное время, ни годами позже. Сроки сдачи объекта, обозначенные в договоре, срывались из-за того, что для восстановления канатной дороги, связывающей проспект Руставели с парком на горе Мтацминда, требовалось выселение 11 семей, проживающих на территории за внутренним двором Академии наук Грузии. Транспортной компании мэрии никак не удавалось договориться с жителями двора. Сносу домов препятствовали две семьи, которые требовали за площадь слишком высокую сумму. Исходя из того, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки, договориться все же удалось.– Тбилиси ждал восстановления канатной дороги уже давно, – рассказывает представитель строительной компании "Даги", менеджер по строительству Зураб Мурджикнели. – Слишком много воспоминаний связано у тбилисцев с этим зданием. Кроме того, его восстановление даст еще больший стимул развитию туризма, принесет доход городской казне и Мтацминдскому парку. Одним словом, выигрывают от этого проекта практически все. Тбилисцы, конечно, в первую очередь. Очень приятно, что осуществление проекта национального значения выпало нашей компании. Это же не просто какое-то историческое здание. Это часть нашего детства. Видимо поэтому город и болел за его восстановление.Почему сносят домаУслышав впервые о том, что восстановление задерживается из-за несговорчивости жителей двора, я была озадачена. Подумалось о том, что двор этот вместе с домами появился на этом месте не сегодня. И в былые времена, когда старые кабинки бегали взад и вперед, он почему-то никому не мешал. Что же поменялось за эти годы? Почему двор вдруг стал мешать восстановлению канатной дороги?Дело в современной системе канатной дороги, сильно отличающейся от той, которой пользовались более 30 лет назад. У нынешней станции канатной дороги будет пять столбовых мачт. Кабинки, которые вмешают до 20 человек, при приближении к нижней станции будут снижать скорость и, огибая станцию, переходить на ее противоположную сторону. Выглядеть это будет приблизительно также, как канатная дорога, связывающая парк Рике с крепостью Нарикала. Двор, который граничит со станцией канатной дороги, оказывался в этом случае аккурат под разворачивающимися гондолами, что по технике безопасности недопустимо.– Новая пристройка к основному зданию будет смотреться внешне, как продолжение круглого здания канатной дороги, – рассказывает Зураб, показывая на изображение на баннере. – И кружевная вязь на окнах новой пристройки будет повторять оконные узоры старого здания. И внешне будет производить впечатление строения легкого и воздушного за счет стекла. Старое здание остается, в нем будет произведен капитальный ремонт.Верхняя станция канатной дороги, в парке, будет построена на месте прежней станции. В час по этому подъемнику будет перевозиться 1 100 человек.– Сдать объект мы должны через 18 месяцев, – продолжает Зураб. – Но в ходе строительства возникла одна проблема. Многое зависит от скорости ее устранения. Мы два месяца не можем приступить к работам из-за того, что в месте, где должно пройти строительство станции, проложены кабели различных организаций – Магти, Силкнет, Теласи, Второй канал, служба безопасности.По информации Зураба, проект восстановления канатной дороги составляет 7 миллионов лари.– Здание и первая опора будут сидеть на одном фундаменте. Что будет дальше на этой площадке, – говорит Зураб, имея в виду территорию, простирающуюся дальше двора, – уже не в моей компетенции. Скорее всего здесь будет некое свободное пространство и кафе.Дома, которые пошли под снос, не представляют исторической ценности. А вот рядом особняк князя Васила Габашвили, строительство которого датируется концом XIX столетия, и считается жемчужиной района. Поэтому работают на объекте без тяжелой техники, чтобы не навредить историческому зданию.– Вообще рядом с историческими объектами обычно так и работают, чтобы все происходило без дрожаний, – говорит Зураб. – Из-за этого работы могут растянуться на более длительный срок. Пригони я сюда технику, мигом все это снес бы. Но она весит сама до 50 тонн, вы же понимаете, что это может нанести урон.– Тбилисцы часто сетуют на то, что мы недостаточно заботимся о сохранении старины. И на то, что плохо проводится реставрация.– Я до этого работал в компании INSI, – говорит Зураб. – Она занималась масштабной реставрацией площади Орбелиани (Колхозной) и Гудиашвили. И в обоих случаях мы проводили качественную реставрацию, а не точечную, какая была произведена на проспекте Давида Агмашенебели. Мы заново возводили стены. И сталкивались с претензиями жителей, состоящих в том, что общая площадь на три сантиметра уменьшилась. Вообще, наш человек недоволен всегда. Вот сейчас жарко и это плохо, зимой будет холодно – тоже будет плохо. Но, с другой стороны, невозможно быть всем довольным, – улыбается Зураб.Кидаю последний взгляд на баннер. Фиксирую еще раз сроки завершения работ. 18 месяцев до встречи с собственным детством. Прикрываю глаза и почти смакую свой первый после 30-летнего перерыва взлет на канатке...Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

парк мтацминда

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