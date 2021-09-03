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Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"
Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что бывший лидер правящей партии вернулся к прежнему образу жизни и занимается исключительно... 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T16:21+0400
2021-09-03T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Миллиардер и учредитель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили после ухода из политики больше не финансирует правящую партию, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.В начале года Иванишвили сообщил о своем решении уйти с поста председателя правящей партии Грузии в открытом письме, отметив, что считает свою миссию выполненной и возвращается к прежнему образу жизни.Согласно информации, опубликованной на сайте Службы государственного аудита, "Грузинская мечта " лидирует по количеству пожертвований среди политических партий. Только в период со 2 по 22 августа 2021 года включительно на счет партии поступило более 4 миллионов лари (примерно 1,3 миллиона долларов). Фигура ИванишвилиИванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Новое правительство возглавил Иванишвили.Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и возглавил свою партию.Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили

Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"

16:21 03.09.2021 (обновлено: 16:29 03.09.2021)
184
© Facebook / Georgian Dream Бидзина Иванишвили и актив партии "Грузинская мечта"
Бидзина Иванишвили и актив партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© Facebook / Georgian Dream
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что бывший лидер правящей партии вернулся к прежнему образу жизни и занимается исключительно благотворительностью
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Миллиардер и учредитель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили после ухода из политики больше не финансирует правящую партию, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В начале года Иванишвили сообщил о своем решении уйти с поста председателя правящей партии Грузии в открытом письме, отметив, что считает свою миссию выполненной и возвращается к прежнему образу жизни.
Бидзина Иванишвили и Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2021
"Гахария не мой проект" – Бидзина Иванишвили
7 июня, 13:17
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"Господин Бидзина Иванишвили несколько месяцев назад принял решение и ушел из политики. Конечно же это автоматически означает, что он прекращает финансировать "Грузинскую мечту". Наши пожертвования абсолютно прозрачны. Вы можете взять этот список и изучить его", - сказал Гарибашвили журналистам.
Согласно информации, опубликованной на сайте Службы государственного аудита, "Грузинская мечта " лидирует по количеству пожертвований среди политических партий. Только в период со 2 по 22 августа 2021 года включительно на счет партии поступило более 4 миллионов лари (примерно 1,3 миллиона долларов).

Фигура Иванишвили

Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Новое правительство возглавил Иванишвили.
Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и возглавил свою партию.
Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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