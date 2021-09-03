https://sputnik-georgia.ru/20210903/premer-gruzii-ivanishvili-bolshe-ne-finansiruet-gruzinskuyu-mechtu-259295925.html

Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"

Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что бывший лидер правящей партии вернулся к прежнему образу жизни и занимается исключительно... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T16:21+0400

2021-09-03T16:21+0400

2021-09-03T16:29+0400

политика

новости

грузия

бидзина иванишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249884599_0:176:2048:1329_1920x0_80_0_0_61a508108c3c5942e3f1d47a8f7cb195.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Миллиардер и учредитель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили после ухода из политики больше не финансирует правящую партию, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.В начале года Иванишвили сообщил о своем решении уйти с поста председателя правящей партии Грузии в открытом письме, отметив, что считает свою миссию выполненной и возвращается к прежнему образу жизни.Согласно информации, опубликованной на сайте Службы государственного аудита, "Грузинская мечта " лидирует по количеству пожертвований среди политических партий. Только в период со 2 по 22 августа 2021 года включительно на счет партии поступило более 4 миллионов лари (примерно 1,3 миллиона долларов). Фигура ИванишвилиИванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Новое правительство возглавил Иванишвили.Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и возглавил свою партию.Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210607/Gakhariya-ne-moy-proekt---Bidzina-Ivanishvili-251952761.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, бидзина иванишвили