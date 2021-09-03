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Шарий: Зеленский снял обручальное кольцо перед встречей с Байденом
Шарий: Зеленский снял обручальное кольцо перед встречей с Байденом
Байдену совершенно не до Зеленского и Украины, считает украинский политический деятель, журналист и видеоблогер Анатолий Шарий. Он проанализировал встречу... 03.09.2021, Sputnik Грузия
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Анатолий Шарий заметил, что бывший кавээнщик перед входом в Овальный кабинет Белого дома снял обручальное кольцо. Американские СМИ тут же обозвали Зеленского "Левински". Правда ли, что президент Украины полетел в США, чтобы договориться с Google и YouTube о блокировке Шария? Почему украинская "Википедия" превратилась в "помойку", а попытки модерировать тренды в Интернете "попахивают маразмом"? Об этом и не только - в интервью украинского оппозиционера Sputnik.
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Шарий: Зеленский снял обручальное кольцо перед встречей с Байденом

08:49 03.09.2021 (обновлено: 09:12 03.09.2021)
187
© video: Sputnik
Байдену совершенно не до Зеленского и Украины, считает украинский политический деятель, журналист и видеоблогер Анатолий Шарий. Он проанализировал встречу президентов и кое-что подметил
Анатолий Шарий заметил, что бывший кавээнщик перед входом в Овальный кабинет Белого дома снял обручальное кольцо. Американские СМИ тут же обозвали Зеленского "Левински".
Правда ли, что президент Украины полетел в США, чтобы договориться с Google и YouTube о блокировке Шария? Почему украинская "Википедия" превратилась в "помойку", а попытки модерировать тренды в Интернете "попахивают маразмом"? Об этом и не только - в интервью украинского оппозиционера Sputnik.
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