https://sputnik-georgia.ru/20210903/shariy-zelenskiy-snyal-obruchalnoe-koltso-pered-vstrechey-s-baydenom-259275518.html

Шарий: Зеленский снял обручальное кольцо перед встречей с Байденом

Шарий: Зеленский снял обручальное кольцо перед встречей с Байденом

Байдену совершенно не до Зеленского и Украины, считает украинский политический деятель, журналист и видеоблогер Анатолий Шарий. Он проанализировал встречу... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T08:49+0400

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Анатолий Шарий заметил, что бывший кавээнщик перед входом в Овальный кабинет Белого дома снял обручальное кольцо. Американские СМИ тут же обозвали Зеленского "Левински". Правда ли, что президент Украины полетел в США, чтобы договориться с Google и YouTube о блокировке Шария? Почему украинская "Википедия" превратилась в "помойку", а попытки модерировать тренды в Интернете "попахивают маразмом"? Об этом и не только - в интервью украинского оппозиционера Sputnik.

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