https://sputnik-georgia.ru/20210903/shou-talantov-nichieri-gotovit-dlya-zriteley-desyatyy-sezon-259296080.html

Шоу талантов "Ничиери" готовит для зрителей десятый сезон

Шоу талантов "Ничиери" готовит для зрителей десятый сезон

Участниками шоу могут стать люди разных профессий: танцоры, певцы, акробаты, гимнасты, силачи, артисты перформанса, юмористы и многие другие 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T18:18+0400

2021-09-03T18:18+0400

2021-09-03T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Десятый сезон рейтингового шоу талантов "Ничиери" скоро появится на экранах зрителей в эфире телеканала "Рустави 2".Сообщение о возвращении любимого многими проекта появилось на официальной странице программы в Facebook. Однако пока неизвестна точная дата выхода, на данный момент идут записи выпусков. Сюрпризом остается и то, кто займет кресла членов жюри.В разных сезонах "Ничиери" участниками становились люди разных профессий: танцоры, певцы, акробаты, гимнасты, силачи, артисты перформанса, юмористы и многие другие."Ничиери" - грузинский аналог известного во всем мире британского шоу Got Talent. Первый выпуск шоу вышел в эфир грузинской телекомпании Rustavi 2 в феврале 2010 года. Победителем девятого сезона популярного проекта стал иллюзионист Лаша Гелашвили из Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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