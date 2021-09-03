https://sputnik-georgia.ru/20210903/shou-talantov-nichieri-gotovit-dlya-zriteley-desyatyy-sezon-259296080.html
Шоу талантов "Ничиери" готовит для зрителей десятый сезон
Шоу талантов "Ничиери" готовит для зрителей десятый сезон
Участниками шоу могут стать люди разных профессий: танцоры, певцы, акробаты, гимнасты, силачи, артисты перформанса, юмористы и многие другие 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T18:18+0400
2021-09-03T18:18+0400
2021-09-03T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Десятый сезон рейтингового шоу талантов "Ничиери" скоро появится на экранах зрителей в эфире телеканала "Рустави 2".Сообщение о возвращении любимого многими проекта появилось на официальной странице программы в Facebook. Однако пока неизвестна точная дата выхода, на данный момент идут записи выпусков. Сюрпризом остается и то, кто займет кресла членов жюри.В разных сезонах "Ничиери" участниками становились люди разных профессий: танцоры, певцы, акробаты, гимнасты, силачи, артисты перформанса, юмористы и многие другие."Ничиери" - грузинский аналог известного во всем мире британского шоу Got Talent. Первый выпуск шоу вышел в эфир грузинской телекомпании Rustavi 2 в феврале 2010 года. Победителем девятого сезона популярного проекта стал иллюзионист Лаша Гелашвили из Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, шоу "ничиери", rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв, грузинский шоу-бизнес
Шоу талантов "Ничиери" готовит для зрителей десятый сезон
Участниками шоу могут стать люди разных профессий: танцоры, певцы, акробаты, гимнасты, силачи, артисты перформанса, юмористы и многие другие
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Десятый сезон рейтингового шоу талантов "Ничиери" скоро появится на экранах зрителей в эфире телеканала "Рустави 2".
Сообщение о возвращении любимого многими проекта появилось на официальной странице
программы в Facebook. Однако пока неизвестна точная дата выхода, на данный момент идут записи выпусков. Сюрпризом остается и то, кто займет кресла членов жюри.
В разных сезонах "Ничиери" участниками становились люди разных профессий: танцоры, певцы, акробаты, гимнасты, силачи, артисты перформанса, юмористы и многие другие.
"Ничиери" - грузинский аналог известного во всем мире британского шоу Got Talent. Первый выпуск шоу вышел в эфир грузинской телекомпании Rustavi 2 в феврале 2010 года. Победителем девятого сезона популярного проекта стал иллюзионист Лаша Гелашвили из Тбилиси.
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