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Сотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия

Сотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия

В регионе Шида Картли полиция выявила схему незаконной продажи пистолета, патронов и обойму, в которой участвовали два человека 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T21:36+0400

2021-09-03T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Сотрудники полиции за незаконное ношение и хранение оружия задержали шесть человек в Тбилиси и регионах страны, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД Грузии, в регионе Шида Картли полиция выявила схему незаконной продажи пистолета, патронов и обойму, в которой участвовали два человека.В Аджарской автономной республике полиция нашла обрез, 12 патронов, а также автомат Калашникова, две обоймы и 75 патронов.Другой автомат Калашникова был обнаружен в районе Местия.Также полиция выявила два факта незаконного хранения Тбилиси, у одного был обнаружен пистолет "ЧЗ", одна обойма и 8 патронов и у другого – пистолет Макарова, 15 патронов и 1 обойма.Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконном хранении и приобретении оружия, и им грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии