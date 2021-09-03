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Сотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия
Сотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия
В регионе Шида Картли полиция выявила схему незаконной продажи пистолета, патронов и обойму, в которой участвовали два человека 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T21:36+0400
2021-09-03T21:36+0400
2021-09-03T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Сотрудники полиции за незаконное ношение и хранение оружия задержали шесть человек в Тбилиси и регионах страны, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД Грузии, в регионе Шида Картли полиция выявила схему незаконной продажи пистолета, патронов и обойму, в которой участвовали два человека.В Аджарской автономной республике полиция нашла обрез, 12 патронов, а также автомат Калашникова, две обоймы и 75 патронов.Другой автомат Калашникова был обнаружен в районе Местия.Также полиция выявила два факта незаконного хранения Тбилиси, у одного был обнаружен пистолет "ЧЗ", одна обойма и 8 патронов и у другого – пистолет Макарова, 15 патронов и 1 обойма.Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконном хранении и приобретении оружия, и им грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Сотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия
21:36 03.09.2021 (обновлено: 21:41 03.09.2021)
В регионе Шида Картли полиция выявила схему незаконной продажи пистолета, патронов и обойму, в которой участвовали два человека
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik.
Сотрудники полиции за незаконное ношение и хранение оружия задержали шесть человек в Тбилиси и регионах страны, говорится в сообщении
МВД Грузии.
По данным МВД Грузии, в регионе Шида Картли полиция выявила схему незаконной продажи пистолета, патронов и обойму, в которой участвовали два человека.
В Аджарской автономной республике полиция нашла обрез, 12 патронов, а также автомат Калашникова, две обоймы и 75 патронов.
Другой автомат Калашникова был обнаружен в районе Местия.
Также полиция выявила два факта незаконного хранения Тбилиси, у одного был обнаружен пистолет "ЧЗ", одна обойма и 8 патронов и у другого – пистолет Макарова, 15 патронов и 1 обойма.
Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконном хранении и приобретении оружия, и им грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.