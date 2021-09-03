https://sputnik-georgia.ru/20210903/teatr-rustaveli-otkroet-novyy-sezon-20-sentyabrya-spektaklem-nagrada-259292918.html

Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."

Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."

Премьерный спектакль, по словам драматурга, искрится парадоксами, овладевая воображением взыскательного тбилисского зрителя 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Тбилисский Национальный театр имени Шота Руставели откроет новый 143-й сезон 20 сентября премьерой спектакля "Награда?!."Спектакль в постановке режиссера Роберта Стуруа поставлен по одноименной пьесе известного грузинского драматурга Александа Мейпариани. В центре сюжета - дама из научно-общественной сферы, пожертвовавшая ради карьеры всем. Женщина на пике своей деятельности получает главный международный орден. Второпях "обмывая" награду перед началом торжественного приема в честь ее мирового успеха, она случайно проглатывает орден. "Ситуация на грани абсурда, - рассказал Sputnik Грузия Мейпариани. - Чаплин сказал - самый сложный жанр трагикомедия. Я бы добавил - и самый любимый зрителем. Высокое искусство, образец мастерства, а именно таков класс великого маэстро Стуруа, сопряжен с вечными ценностями. Оригинальный, динамичный сюжет с неожиданными поворотами. Яркие, хорошо выписанные роли. Изначально заявлен острый, развивающийся конфликт. "Кинжальный" диалог... Все то, что делает спектакль театральным хитом".По словам Мейпариани, спектакль искрится парадоксами, овладевая воображением взыскательного тбилисского зрителя. "Насыщенный кислородом театрального драйва, словно бокал французского шампанского, он придаст новый старт руставелевской сцене. Маэстро Роберт Стуруа добивается от актеров, занятых в спектакле, игры, наносящей удар "под дых". Чаплинский смех сквозь слезы", - говорит драматург. В спектакле "Награда?!." заняты Лела Алибегашвили, Гога Барбакадзе, Зура Ингороква, Бачи Лежава, Тристан Саралидзе, Ника Кацаридзе и Наталия Кулошвили. Представления пройдут 20 и 21 сентября, начало в 19:00. Билеты доступны в продаже в кассе и онлайн. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, театр, театр руставели, роберт стуруа