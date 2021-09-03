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Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."
Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."
Премьерный спектакль, по словам драматурга, искрится парадоксами, овладевая воображением взыскательного тбилисского зрителя 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T16:00+0400
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театр руставели
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Тбилисский Национальный театр имени Шота Руставели откроет новый 143-й сезон 20 сентября премьерой спектакля "Награда?!."Спектакль в постановке режиссера Роберта Стуруа поставлен по одноименной пьесе известного грузинского драматурга Александа Мейпариани. В центре сюжета - дама из научно-общественной сферы, пожертвовавшая ради карьеры всем. Женщина на пике своей деятельности получает главный международный орден. Второпях "обмывая" награду перед началом торжественного приема в честь ее мирового успеха, она случайно проглатывает орден. "Ситуация на грани абсурда, - рассказал Sputnik Грузия Мейпариани. - Чаплин сказал - самый сложный жанр трагикомедия. Я бы добавил - и самый любимый зрителем. Высокое искусство, образец мастерства, а именно таков класс великого маэстро Стуруа, сопряжен с вечными ценностями. Оригинальный, динамичный сюжет с неожиданными поворотами. Яркие, хорошо выписанные роли. Изначально заявлен острый, развивающийся конфликт. "Кинжальный" диалог... Все то, что делает спектакль театральным хитом".По словам Мейпариани, спектакль искрится парадоксами, овладевая воображением взыскательного тбилисского зрителя. "Насыщенный кислородом театрального драйва, словно бокал французского шампанского, он придаст новый старт руставелевской сцене. Маэстро Роберт Стуруа добивается от актеров, занятых в спектакле, игры, наносящей удар "под дых". Чаплинский смех сквозь слезы", - говорит драматург. В спектакле "Награда?!." заняты Лела Алибегашвили, Гога Барбакадзе, Зура Ингороква, Бачи Лежава, Тристан Саралидзе, Ника Кацаридзе и Наталия Кулошвили. Представления пройдут 20 и 21 сентября, начало в 19:00. Билеты доступны в продаже в кассе и онлайн. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, театр, театр руставели, роберт стуруа

Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."

16:00 03.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание театра Руставели с афишей группы Soap & Skin
Здание театра Руставели с афишей группы Soap & Skin - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Премьерный спектакль, по словам драматурга, искрится парадоксами, овладевая воображением взыскательного тбилисского зрителя
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Тбилисский Национальный театр имени Шота Руставели откроет новый 143-й сезон 20 сентября премьерой спектакля "Награда?!."
Спектакль в постановке режиссера Роберта Стуруа поставлен по одноименной пьесе известного грузинского драматурга Александа Мейпариани.
© Rustaveli National TheatreСпектакль "Награда?!" на сцене театра Руставели. Актриса Лела Алибегашвили
Спектакль Награда?! на сцене театра Руставели. Актриса Лела Алибегашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Спектакль "Награда?!" на сцене театра Руставели. Актриса Лела Алибегашвили
© Rustaveli National Theatre
В центре сюжета - дама из научно-общественной сферы, пожертвовавшая ради карьеры всем. Женщина на пике своей деятельности получает главный международный орден. Второпях "обмывая" награду перед началом торжественного приема в честь ее мирового успеха, она случайно проглатывает орден.
© Rustaveli National TheatreСпектакль "Награда?!" на сцене театра Руставели
Спектакль Награда?! на сцене театра Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Спектакль "Награда?!" на сцене театра Руставели
© Rustaveli National Theatre
"Ситуация на грани абсурда, - рассказал Sputnik Грузия Мейпариани. - Чаплин сказал - самый сложный жанр трагикомедия. Я бы добавил - и самый любимый зрителем. Высокое искусство, образец мастерства, а именно таков класс великого маэстро Стуруа, сопряжен с вечными ценностями. Оригинальный, динамичный сюжет с неожиданными поворотами. Яркие, хорошо выписанные роли. Изначально заявлен острый, развивающийся конфликт. "Кинжальный" диалог... Все то, что делает спектакль театральным хитом".
© Rustaveli National TheatreСпектакль "Награда?!" на сцене театра Руставели
Спектакль Награда?! на сцене театра Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Спектакль "Награда?!" на сцене театра Руставели
© Rustaveli National Theatre
По словам Мейпариани, спектакль искрится парадоксами, овладевая воображением взыскательного тбилисского зрителя. "Насыщенный кислородом театрального драйва, словно бокал французского шампанского, он придаст новый старт руставелевской сцене. Маэстро Роберт Стуруа добивается от актеров, занятых в спектакле, игры, наносящей удар "под дых". Чаплинский смех сквозь слезы", - говорит драматург.
© Rustaveli National TheatreСпектакль "Награда?!" на сцене театра Руставели
Спектакль Награда?! на сцене театра Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Спектакль "Награда?!" на сцене театра Руставели
© Rustaveli National Theatre
В спектакле "Награда?!." заняты Лела Алибегашвили, Гога Барбакадзе, Зура Ингороква, Бачи Лежава, Тристан Саралидзе, Ника Кацаридзе и Наталия Кулошвили. Представления пройдут 20 и 21 сентября, начало в 19:00. Билеты доступны в продаже в кассе и онлайн.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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