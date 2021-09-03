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Ураган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии
Ураган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии
В результате проливных дождей затоплены первые этажи домов, местные жители просят помощи 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T21:11+0400
2021-09-03T21:11+0400
2021-09-03T21:25+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Сильный ураган повредил крыши жилых многоквартирных и частных домов, повалил деревья и затопил центральные улицы в городе Кобулети.Вместе с ураганом сильный дождь затопил подвалы и первые этажи зданий."Мы попадаем в такую ситуацию каждый раз, когда идет дождь, сейчас проводят работы по откачке воды. Водосточные каналы нужно очищать, иначе мы снова попадем в такую ситуацию, катастрофа сильно на нас повлияла", - сказал один из жителей города журналистам.Мэр Кобулети Мириан Катамадзе сказал журналистам, что службы мэрии подсчитывают ущерб. В городской администрации работает горячая линия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, аджария, кобулети, стихийное бедствие
Ураган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии
21:11 03.09.2021 (обновлено: 21:25 03.09.2021)
В результате проливных дождей затоплены первые этажи домов, местные жители просят помощи
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Сильный ураган повредил крыши жилых многоквартирных и частных домов, повалил деревья и затопил центральные улицы в городе Кобулети.
Вместе с ураганом сильный дождь затопил подвалы и первые этажи зданий.
"Мы попадаем в такую ситуацию каждый раз, когда идет дождь, сейчас проводят работы по откачке воды. Водосточные каналы нужно очищать, иначе мы снова попадем в такую ситуацию, катастрофа сильно на нас повлияла", - сказал один из жителей города журналистам.
Мэр Кобулети Мириан Катамадзе сказал журналистам, что службы мэрии подсчитывают ущерб. В городской администрации работает горячая линия.
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