https://sputnik-georgia.ru/20210903/uragan-sorval-kryshi-zhilykh-domov-v-kobuleti-na-zapade-gruzii-259305303.html

Ураган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии

Ураган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии

В результате проливных дождей затоплены первые этажи домов, местные жители просят помощи 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Сильный ураган повредил крыши жилых многоквартирных и частных домов, повалил деревья и затопил центральные улицы в городе Кобулети.Вместе с ураганом сильный дождь затопил подвалы и первые этажи зданий."Мы попадаем в такую ситуацию каждый раз, когда идет дождь, сейчас проводят работы по откачке воды. Водосточные каналы нужно очищать, иначе мы снова попадем в такую ситуацию, катастрофа сильно на нас повлияла", - сказал один из жителей города журналистам.Мэр Кобулети Мириан Катамадзе сказал журналистам, что службы мэрии подсчитывают ущерб. В городской администрации работает горячая линия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, аджария, кобулети, стихийное бедствие