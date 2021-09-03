https://sputnik-georgia.ru/20210903/valyutnyy-rynok-gruzii-stabilen--novaya-statistika-natsbanka-strany-259273159.html

Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны

Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны

В июле 2021 года официальный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц укрепился c 3,1616 до 3,1288 или на 2,1% 03.09.2021, Sputnik Грузия

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2021-09-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В июле 2021 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии укрепился на 0,3% по сравнению с июлем 2015 года, а номинальный эффективный обменный курс снизился на 0,6%. Об этом говорится в ежемесячном обозрении Национального банка Грузии за август 2015 года.В июле 2021 года официальный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц укрепился c 3,1616 до 3,1288 или на 2,1%. Официальный курс лари к евро укрепился в среднем за месяц на 2,9%.В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии вырос на 5,3%, а номинальный эффективный обменный курс – на 0,8%.В июле годовая инфляция в Грузии составляла 11,9%. Выше инфляция была только в Турции – 19,0%. Ниже инфляция была на Украине – 10,2%, Беларуси – 9,8%, Армении – 8,2%, России – 6,5%, Азербайджане – 6,0%, США – 5,4%, а в еврозоне – 2,2%.В июле Национальный банк Грузии не проводил валютные аукционы. За первые четыре месяца 2021 года регулятор продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Natsbank-Gruzii-vpervye-s-aprelya-prodal-valyutu-na-auktsione-252635930.html

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