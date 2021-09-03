https://sputnik-georgia.ru/20210903/valyutnyy-rynok-gruzii-stabilen--novaya-statistika-natsbanka-strany-259273159.html
Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны
Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны
В июле 2021 года официальный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц укрепился c 3,1616 до 3,1288 или на 2,1% 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T09:01+0400
2021-09-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В июле 2021 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии укрепился на 0,3% по сравнению с июлем 2015 года, а номинальный эффективный обменный курс снизился на 0,6%. Об этом говорится в ежемесячном обозрении Национального банка Грузии за август 2015 года.В июле 2021 года официальный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц укрепился c 3,1616 до 3,1288 или на 2,1%. Официальный курс лари к евро укрепился в среднем за месяц на 2,9%.В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии вырос на 5,3%, а номинальный эффективный обменный курс – на 0,8%.В июле годовая инфляция в Грузии составляла 11,9%. Выше инфляция была только в Турции – 19,0%. Ниже инфляция была на Украине – 10,2%, Беларуси – 9,8%, Армении – 8,2%, России – 6,5%, Азербайджане – 6,0%, США – 5,4%, а в еврозоне – 2,2%.В июле Национальный банк Грузии не проводил валютные аукционы. За первые четыре месяца 2021 года регулятор продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, статистика
Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны
В июле 2021 года официальный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц укрепился c 3,1616 до 3,1288 или на 2,1%
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik.
В июле 2021 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии укрепился на 0,3% по сравнению с июлем 2015 года, а номинальный эффективный обменный курс снизился на 0,6%. Об этом говорится в ежемесячном обозрении
Национального банка Грузии за август 2015 года.
В июле 2021 года официальный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц укрепился c 3,1616 до 3,1288 или на 2,1%. Официальный курс лари к евро укрепился в среднем за месяц на 2,9%.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии вырос на 5,3%, а номинальный эффективный обменный курс – на 0,8%.
В июле годовая инфляция в Грузии составляла 11,9%. Выше инфляция была только в Турции – 19,0%. Ниже инфляция была на Украине – 10,2%, Беларуси – 9,8%, Армении – 8,2%, России – 6,5%, Азербайджане – 6,0%, США – 5,4%, а в еврозоне – 2,2%.
В июле Национальный банк Грузии не проводил валютные аукционы. За первые четыре месяца 2021 года регулятор продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.
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