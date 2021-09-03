https://sputnik-georgia.ru/20210903/vypusk-yubileynogo-sezona-ty-super-vyydet-v-efir-5-sentyabrya-259299955.html

Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября

Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября

В составе жюри – вновь композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, а также Алексей Воробьев и Ирина Дубцова 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T17:54+0400

2021-09-03T17:54+0400

2021-09-03T17:54+0400

культура

россия

нтв

шоу "ты супер!"

детский вокальный конкурс нтв и sputnik "ты супер!"

новости из россии

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Телеканал НТВ объявил дату премьеры юбилейного пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер" для детей, оставшихся без попечения родителей. Первый выпуск телепроекта выйдет в эфир 5 сентября.Правила конкурса немного изменились: в юбилейном сезоне по-прежнему участвуют дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. Однако в этот раз вместе с ними на сцену шоу впервые выйдут ребята из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в пятом сезоне выступит 51 конкурсант. Проект охватил 4 страны: Россию, Белоруссию, Молдавию и Узбекистан.В составе жюри – вновь композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова, которая призвала юных конкурсантов ничего не бояться и идти вперед."Я буду банальной и скажу вещь, которую хотела бы услышать сама, будучи конкурсантом, - заявила она. – Говорят, главное не победа, главное – участие. Практически любой с этим согласится, но немножко слукавит. Все хотят победить, придя на конкурс. Но в процессе участия важно думать не о том, как бы всем доказать, что я лучше всех, а о том, что ты поешь, какой посыл от тебя исходит. Я желаю всем нашим участникам огромной удачи. Ничего не бойтесь, я буду поддерживать всех, насколько смогу".К пожеланиям Ирины Дубцовой присоединился Алексей Воробьев. "Не волнуйтесь, потому что все члены жюри, педагоги и вся команда телеканала НТВ в этом проекте только для того, чтобы помочь вам чувствовать себя уверенно. Помочь сделать шаг на большую сцену и завоевать любовь миллионов телезрителей. Мы все готовы вас любить и поддерживать", - говорит он.Ведущими проекта, как и раньше, остаются Вадим Такменев и Анастасия Пак. Как признается Пак, она боялась, что не все участники смогут приехать на шоу из-за коронавирусных ограничений.Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, россия, нтв, шоу "ты супер!", детский вокальный конкурс нтв и sputnik "ты супер!", новости из россии