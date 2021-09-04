https://sputnik-georgia.ru/20210904/budet-li-novyy-prezident-estonii-govorit-s-putinym-po-russki--259316129.html
Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?
Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?
Политический аналитик и экономист Александр Носович в интервью Sputnik рассказал, как отразится на отношениях с Россией избрание Алара Кариса новым президентом... 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T17:10+0400
2021-09-04T17:10+0400
2021-09-04T17:10+0400
россия
видео
мультимедиа
политика
экспертное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/04/259316084_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_d7868076b4e59ecb10257e61f721bf00.jpg
Президент Эстонии – больше церемониальное лицо, а не фактический лидер. Именно поэтому слова Алара Кариса о том, что перевод русских школ на эстонский язык "попахивает дискриминацией", никто не воспринимает всерьез, считает гость студии Sputnik Александр Носович. Политический аналитик и экономист в интервью Sputnik объяснил, почему в качестве первого визита новый эстонский лидер выбрал Латвию, а не Финляндию. А еще Носович рассказал, зачем Карис хочет говорить с Путиным по-русски, почему "Украина уже всем надоела в ЕС" и чем грозит ее вступление в Евросоюз?
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/04/259316084_254:176:2750:2048_1920x0_80_0_0_4425997ed108c731d80ca93e495dc426.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, политика, экспертное мнение, видео
Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?
Политический аналитик и экономист Александр Носович в интервью Sputnik рассказал, как отразится на отношениях с Россией избрание Алара Кариса новым президентом Эстонии
Президент Эстонии – больше церемониальное лицо, а не фактический лидер. Именно поэтому слова Алара Кариса о том, что перевод русских школ на эстонский язык "попахивает дискриминацией", никто не воспринимает всерьез, считает гость студии Sputnik Александр Носович.
Политический аналитик и экономист в интервью Sputnik
объяснил, почему в качестве первого визита новый эстонский лидер выбрал Латвию, а не Финляндию. А еще Носович рассказал, зачем Карис хочет говорить с Путиным по-русски, почему "Украина уже всем надоела в ЕС" и чем грозит ее вступление в Евросоюз?