https://sputnik-georgia.ru/20210904/budet-li-novyy-prezident-estonii-govorit-s-putinym-po-russki--259316129.html

Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?

Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?

Политический аналитик и экономист Александр Носович в интервью Sputnik рассказал, как отразится на отношениях с Россией избрание Алара Кариса новым президентом... 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T17:10+0400

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Президент Эстонии – больше церемониальное лицо, а не фактический лидер. Именно поэтому слова Алара Кариса о том, что перевод русских школ на эстонский язык "попахивает дискриминацией", никто не воспринимает всерьез, считает гость студии Sputnik Александр Носович. Политический аналитик и экономист в интервью Sputnik объяснил, почему в качестве первого визита новый эстонский лидер выбрал Латвию, а не Финляндию. А еще Носович рассказал, зачем Карис хочет говорить с Путиным по-русски, почему "Украина уже всем надоела в ЕС" и чем грозит ее вступление в Евросоюз?

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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