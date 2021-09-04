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Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?
Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?
Политический аналитик и экономист Александр Носович в интервью Sputnik рассказал, как отразится на отношениях с Россией избрание Алара Кариса новым президентом... 04.09.2021, Sputnik Грузия
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Президент Эстонии – больше церемониальное лицо, а не фактический лидер. Именно поэтому слова Алара Кариса о том, что перевод русских школ на эстонский язык "попахивает дискриминацией", никто не воспринимает всерьез, считает гость студии Sputnik Александр Носович. Политический аналитик и экономист в интервью Sputnik объяснил, почему в качестве первого визита новый эстонский лидер выбрал Латвию, а не Финляндию. А еще Носович рассказал, зачем Карис хочет говорить с Путиным по-русски, почему "Украина уже всем надоела в ЕС" и чем грозит ее вступление в Евросоюз?
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Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?

17:10 04.09.2021
350
© video: Sputnik
Политический аналитик и экономист Александр Носович в интервью Sputnik рассказал, как отразится на отношениях с Россией избрание Алара Кариса новым президентом Эстонии
Президент Эстонии – больше церемониальное лицо, а не фактический лидер. Именно поэтому слова Алара Кариса о том, что перевод русских школ на эстонский язык "попахивает дискриминацией", никто не воспринимает всерьез, считает гость студии Sputnik Александр Носович.
Политический аналитик и экономист в интервью Sputnik объяснил, почему в качестве первого визита новый эстонский лидер выбрал Латвию, а не Финляндию. А еще Носович рассказал, зачем Карис хочет говорить с Путиным по-русски, почему "Украина уже всем надоела в ЕС" и чем грозит ее вступление в Евросоюз?
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