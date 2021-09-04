https://sputnik-georgia.ru/20210904/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-684-259310068.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684

За последние 24 часа от коронавируса скончались 83 человека, выздоровели за сутки 2 695 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T11:02+0400

2021-09-04T11:02+0400

2021-09-04T11:41+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259221454_0:0:3439:1935_1920x0_80_0_0_51587adb1ca7fc27e9f76e41a55ad594.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 684. Скончались 83.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 562 627 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 695 человек, а с начала пандемии – 509 181. Скончались 7 732.За сутки сделано 38 625 тестов, из которых 22 317 на антиген и 16 308 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,95%, за последние 14 дней – 9,46%, за последние семь дней – 8,6%.К этому времени сделано 1 285 742 прививки, в том числе за последние сутки – 25 670.В карантине в данное время находятся 102 человека, в стационарах – 7 061, в ковид-гостиницах – 2 453.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-nachal-evolyutsionirovat-bystree-zayavili-uchenye-259256075.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19