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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210904/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-684-259310068.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
За последние 24 часа от коронавируса скончались 83 человека, выздоровели за сутки 2 695 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T11:02+0400
2021-09-04T11:41+0400
четвертая волна
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новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 684. Скончались 83.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 562 627 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 695 человек, а с начала пандемии – 509 181. Скончались 7 732.За сутки сделано 38 625 тестов, из которых 22 317 на антиген и 16 308 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,95%, за последние 14 дней – 9,46%, за последние семь дней – 8,6%.К этому времени сделано 1 285 742 прививки, в том числе за последние сутки – 25 670.В карантине в данное время находятся 102 человека, в стационарах – 7 061, в ковид-гостиницах – 2 453.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-nachal-evolyutsionirovat-bystree-zayavili-uchenye-259256075.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684

11:02 04.09.2021 (обновлено: 11:41 04.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и с чемоданами
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и с чемоданами - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 83 человека, выздоровели за сутки 2 695
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 684. Скончались 83.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 562 627 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 695 человек, а с начала пандемии – 509 181. Скончались 7 732.
За сутки сделано 38 625 тестов, из которых 22 317 на антиген и 16 308 ПЦР-тестов.
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Показатель инфицирования: за сутки – 6,95%, за последние 14 дней – 9,46%, за последние семь дней – 8,6%.
К этому времени сделано 1 285 742 прививки, в том числе за последние сутки – 25 670.
В карантине в данное время находятся 102 человека, в стационарах – 7 061, в ковид-гостиницах – 2 453.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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