https://sputnik-georgia.ru/20210904/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-684-259310068.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
За последние 24 часа от коронавируса скончались 83 человека, выздоровели за сутки 2 695 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T11:02+0400
2021-09-04T11:02+0400
2021-09-04T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 684. Скончались 83.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 562 627 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 695 человек, а с начала пандемии – 509 181. Скончались 7 732.За сутки сделано 38 625 тестов, из которых 22 317 на антиген и 16 308 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,95%, за последние 14 дней – 9,46%, за последние семь дней – 8,6%.К этому времени сделано 1 285 742 прививки, в том числе за последние сутки – 25 670.В карантине в данное время находятся 102 человека, в стационарах – 7 061, в ковид-гостиницах – 2 453.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
11:02 04.09.2021 (обновлено: 11:41 04.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 83 человека, выздоровели за сутки 2 695
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 684. Скончались 83.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 562 627 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 695 человек, а с начала пандемии – 509 181. Скончались 7 732.
За сутки сделано 38 625 тестов, из которых 22 317 на антиген и 16 308 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 6,95%, за последние 14 дней – 9,46%, за последние семь дней – 8,6%.
К этому времени сделано 1 285 742 прививки, в том числе за последние сутки – 25 670.
В карантине в данное время находятся 102 человека, в стационарах – 7 061, в ковид-гостиницах – 2 453.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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