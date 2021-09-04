https://sputnik-georgia.ru/20210904/fermery-gruzii-poluchat-pomosch-v-prodazhe-nestandartnykh-yablok-259304382.html
Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
Государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за... 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T10:32+0400
2021-09-04T10:32+0400
2021-09-04T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские фермеры смогут сдать нестандартные яблоки заводам с 10 сентября, сообщает Минсельхоз страны.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, поможет фермерам реализовать урожай нестандартных яблок, с помощью программы по их закупке по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Сдавать яблоки фермеры смогут до 15 декабря 2021 года.Для организованной закупки нестандартных яблок в Гори (регион Шида Картли) открыт координационный штаб.Для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могут воспользоваться банковскими кредитами в рамках госпрограммы "Льготный агрокредит".Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном продается на рынке ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210601/Pravitelstvo-Gruzii-profinansiruet-razvedenie-fruktovykh-sadov-po-vsey-strane-251890189.html
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Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
Государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik.
Грузинские фермеры смогут сдать нестандартные яблоки заводам с 10 сентября, сообщает Минсельхоз страны
.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, поможет фермерам реализовать урожай нестандартных яблок, с помощью программы по их закупке по фиксированным ценам.
Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Сдавать яблоки фермеры смогут до 15 декабря 2021 года.
Для организованной закупки нестандартных яблок в Гори (регион Шида Картли) открыт координационный штаб.
Для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могут воспользоваться банковскими кредитами в рамках госпрограммы "Льготный агрокредит".
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном продается на рынке ЕС.
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