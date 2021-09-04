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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210904/kardiokhirurg-o-svyazi-koronavirusa-s-zabolevaniyami-serdtsa-i-vaktsinakh-259314656.html
Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах
Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах
Академик РАН Баграт Алекян в прямом эфире ответил на актуальные вопросы Sputnik по теме распространения коронавируса и методах борьбы с COVID-19 04.09.2021, Sputnik Грузия
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Кардиохирург Баграт Алекян рассказал, насколько коронавирус опасен для сердечников и можно ли чувствовать себя в абсолютной безопасности тем, кто сделал вакцину. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Надеемся, зрители видеомоста узнают для себя что-то новое о жизни в эпоху COVID от специалиста, который был первопроходцем в некоторых областях кардиологии. А еще Алекян — автор практически всех внутрисосудистых операций у детей с врожденными пороками сердца, разработанных и внедренных в России.
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видео, мультимедиа, видео

Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах

15:24 04.09.2021
48
© video: Sputnik
Академик РАН Баграт Алекян в прямом эфире ответил на актуальные вопросы Sputnik по теме распространения коронавируса и методах борьбы с COVID-19
Кардиохирург Баграт Алекян рассказал, насколько коронавирус опасен для сердечников и можно ли чувствовать себя в абсолютной безопасности тем, кто сделал вакцину.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Надеемся, зрители видеомоста узнают для себя что-то новое о жизни в эпоху COVID от специалиста, который был первопроходцем в некоторых областях кардиологии. А еще Алекян — автор практически всех внутрисосудистых операций у детей с врожденными пороками сердца, разработанных и внедренных в России.
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