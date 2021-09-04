https://sputnik-georgia.ru/20210904/kardiokhirurg-o-svyazi-koronavirusa-s-zabolevaniyami-serdtsa-i-vaktsinakh-259314656.html

Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах

Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах

Академик РАН Баграт Алекян в прямом эфире ответил на актуальные вопросы Sputnik по теме распространения коронавируса и методах борьбы с COVID-19 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T15:24+0400

2021-09-04T15:24+0400

2021-09-04T15:24+0400

четвертая волна

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/04/259314596_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_68447b19b614154502b24eab8df4f5e0.jpg

Кардиохирург Баграт Алекян рассказал, насколько коронавирус опасен для сердечников и можно ли чувствовать себя в абсолютной безопасности тем, кто сделал вакцину. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Надеемся, зрители видеомоста узнают для себя что-то новое о жизни в эпоху COVID от специалиста, который был первопроходцем в некоторых областях кардиологии. А еще Алекян — автор практически всех внутрисосудистых операций у детей с врожденными пороками сердца, разработанных и внедренных в России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео