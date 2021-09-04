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Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах
Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах
Академик РАН Баграт Алекян в прямом эфире ответил на актуальные вопросы Sputnik по теме распространения коронавируса и методах борьбы с COVID-19 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T15:24+0400
2021-09-04T15:24+0400
2021-09-04T15:24+0400
четвертая волна
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мультимедиа
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Кардиохирург Баграт Алекян рассказал, насколько коронавирус опасен для сердечников и можно ли чувствовать себя в абсолютной безопасности тем, кто сделал вакцину. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Надеемся, зрители видеомоста узнают для себя что-то новое о жизни в эпоху COVID от специалиста, который был первопроходцем в некоторых областях кардиологии. А еще Алекян — автор практически всех внутрисосудистых операций у детей с врожденными пороками сердца, разработанных и внедренных в России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах
Академик РАН Баграт Алекян в прямом эфире ответил на актуальные вопросы Sputnik по теме распространения коронавируса и методах борьбы с COVID-19
Кардиохирург Баграт Алекян рассказал, насколько коронавирус опасен для сердечников и можно ли чувствовать себя в абсолютной безопасности тем, кто сделал вакцину.
Надеемся, зрители видеомоста узнают для себя что-то новое о жизни в эпоху COVID от специалиста, который был первопроходцем в некоторых областях кардиологии. А еще Алекян — автор практически всех внутрисосудистых операций у детей с врожденными пороками сердца, разработанных и внедренных в России.