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Косово – Греция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Косово – Греция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Косова и Греции состоится 5 сентября в Приштине. По тбилисскому времени встреча начнется в 22:45 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T18:00+0400

2021-09-04T18:00+0400

2021-09-04T18:00+0400

спорт

греция

прогноз на футбольный матч

косово

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К предстоящей встрече хозяева подходят в отличном настроении, после выездной победы над сборной Грузии 1:0. Для Косова этот успех стал первым в отборочных матчах ЧМ. До поездки в Батуми на их счету была одна ничья при 11 поражениях. Более того, обыграв Грузию косовары покинули последнюю строчку в отборочной группе "В", переместившись на третью позицию.Вряд ли стоит рассчитывать на то, что Косово составит конкуренцию Испании и Швеции в борьбе за путевки на ЧМ. Но даже закрепиться на третьей позиции, обойдя Грецию и Грузию, станет для "золотых мальчиков" большим успехом.Что касается сборной Греции, то для "эллинов" предстоящий отборочный матч станет первым в сентябре. В рамках подготовки к осенней квалификационной кампании греки провели тест-матч со Швейцарией, в котором уступили 1:2. Стоит отметить, что это поражение для подопечных Джона ван"т Схипа стало первым за 11 последних матчей во всех турнирах. Если говорить о нынешнем отборочном цикле, то Греция дважды сыграла вничью 1:1 с Грузией и Испанией.По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Греция. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,35 (против 3,35 у хозяев). Одно можно сказать совершенно точно – матч получится непростым для обеих команд.Не так давно соперники пересекались в Лиге наций УЕФА и тогда на выезде греки победили 2:1, а в ответной игре была зафиксирована ничья 0:0.Очень непросто сделать прогноз на исход матча. Косово – на эмоциональном подъеме, а греки – обладают более качественными футболистами. Не думаю, что игра будет изобиловать опасными моментами, но на два-три гола соперники наиграют. Вполне возможно, что встреча завершится вничью 1:1.Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.

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спорт, греция, прогноз на футбольный матч, косово