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Лесной пожар в Кахети локализован
Лесной пожар в Кахети локализован
По предварительной версии, от огня пострадало три гектара леса. Точный размер ущерба будет установлен после ликвидации огня 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T19:30+0400
2021-09-04T19:30+0400
2021-09-04T19:30+0400
происшествия
новости
грузия
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожарным удалось локализовать пожар в лесу близ Кварельского озера в регионе Кахети и взять огонь под контроль, говорится в сообщении на сайте службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.По данным службы, локализация пожара была осложнена сложным рельефом и сильным ветром. Пожарные подключили к тушению вертолет, который помогал тушить огонь с воздуха."К этому времени ситуация взята под контроль, пожар локализован, и ведутся активные работы по его ликвидации", - говорится в сообщении.По предварительной версии, от огня пострадало три гектара леса. Точный размер ущерба будет установлен после ликвидации огня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, лесной пожар
Лесной пожар в Кахети локализован
По предварительной версии, от огня пострадало три гектара леса. Точный размер ущерба будет установлен после ликвидации огня
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik.
Пожарным удалось локализовать пожар в лесу близ Кварельского озера в регионе Кахети и взять огонь под контроль, говорится в сообщении
на сайте службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По данным службы, локализация пожара была осложнена сложным рельефом и сильным ветром. Пожарные подключили к тушению вертолет, который помогал тушить огонь с воздуха.
"К этому времени ситуация взята под контроль, пожар локализован, и ведутся активные работы по его ликвидации", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, от огня пострадало три гектара леса. Точный размер ущерба будет установлен после ликвидации огня.
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