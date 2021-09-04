https://sputnik-georgia.ru/20210904/lesnoy-pozhar-v-kakheti-lokalizovan-259317306.html

Лесной пожар в Кахети локализован

Лесной пожар в Кахети локализован

По предварительной версии, от огня пострадало три гектара леса. Точный размер ущерба будет установлен после ликвидации огня 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T19:30+0400

2021-09-04T19:30+0400

2021-09-04T19:30+0400

происшествия

новости

грузия

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожарным удалось локализовать пожар в лесу близ Кварельского озера в регионе Кахети и взять огонь под контроль, говорится в сообщении на сайте службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.По данным службы, локализация пожара была осложнена сложным рельефом и сильным ветром. Пожарные подключили к тушению вертолет, который помогал тушить огонь с воздуха."К этому времени ситуация взята под контроль, пожар локализован, и ведутся активные работы по его ликвидации", - говорится в сообщении.По предварительной версии, от огня пострадало три гектара леса. Точный размер ущерба будет установлен после ликвидации огня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, лесной пожар