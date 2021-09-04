https://sputnik-georgia.ru/20210904/novye-pravila-dlya-inostrantsev-vvodyatsya-v-rossii-otpechatki-paltsev-stanut-obyazatelnymi-259317161.html

Новые правила для иностранцев вводятся в России: отпечатки пальцев станут обязательными

Новые правила для иностранцев вводятся в России: отпечатки пальцев станут обязательными

Все данные о иностранце, включая отпечатки пальцев и фотографию, будут храниться в пластиковой карте 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T19:00+0400

2021-09-04T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. МВД России решило обязать трудовых мигрантов и иностранцев, приезжающих в Россию на три месяца и больше, получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии.Документ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.Планируется, что карта будет двусторонняя. На лицевой части будет фотография размером три на четыре сантиметра, фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.На обратной — информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.Среди прочего там будет электронное фото владельца и изображение папиллярных узлов двух пальцев рук.Такие карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях они будут без чипа.

https://sputnik-georgia.ru/20210809/Tsifrovoy-profil-voditelya-chto-zhdet-taksistov-inostrantsev-v-Rossii-252543845.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, новости, мигранты