https://sputnik-georgia.ru/20210904/novye-pravila-dlya-inostrantsev-vvodyatsya-v-rossii-otpechatki-paltsev-stanut-obyazatelnymi-259317161.html
Новые правила для иностранцев вводятся в России: отпечатки пальцев станут обязательными
Новые правила для иностранцев вводятся в России: отпечатки пальцев станут обязательными
Все данные о иностранце, включая отпечатки пальцев и фотографию, будут храниться в пластиковой карте 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T19:00+0400
2021-09-04T19:00+0400
2021-09-04T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. МВД России решило обязать трудовых мигрантов и иностранцев, приезжающих в Россию на три месяца и больше, получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии.Документ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.Планируется, что карта будет двусторонняя. На лицевой части будет фотография размером три на четыре сантиметра, фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.На обратной — информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.Среди прочего там будет электронное фото владельца и изображение папиллярных узлов двух пальцев рук.Такие карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях они будут без чипа.
https://sputnik-georgia.ru/20210809/Tsifrovoy-profil-voditelya-chto-zhdet-taksistov-inostrantsev-v-Rossii-252543845.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости, мигранты
Новые правила для иностранцев вводятся в России: отпечатки пальцев станут обязательными
Все данные о иностранце, включая отпечатки пальцев и фотографию, будут храниться в пластиковой карте
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. МВД России решило обязать трудовых мигрантов и иностранцев, приезжающих в Россию на три месяца и больше, получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии.
Документ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.
Планируется, что карта будет двусторонняя. На лицевой части будет фотография размером три на четыре сантиметра, фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.
На обратной — информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.
Среди прочего там будет электронное фото владельца и изображение папиллярных узлов двух пальцев рук.
Такие карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях они будут без чипа.