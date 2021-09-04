https://sputnik-georgia.ru/20210904/pensioner-utonul-v-adzharii-259317722.html

Пенсионер утонул в Аджарии

Пенсионер утонул в Аджарии

На месте работает полиция и эксперты, которые установят причины случившегося 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T20:00+0400

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происшествия

новости

грузия

аджария

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В реке Ачква в Кобулети местные жители обнаружили труп мужчины, сообщает телеканал Rustavi 2.По данным телеканала, погибший – местный житель, мужчина до 70 лет. Последний раз его видели накануне вечером, когда он пошел за своим скотом.На месте работает полиция и эксперты, которые установят причины случившегося.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, аджария