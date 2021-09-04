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Пенсионер утонул в Аджарии
Пенсионер утонул в Аджарии
На месте работает полиция и эксперты, которые установят причины случившегося 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T20:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В реке Ачква в Кобулети местные жители обнаружили труп мужчины, сообщает телеканал Rustavi 2.По данным телеканала, погибший – местный житель, мужчина до 70 лет. Последний раз его видели накануне вечером, когда он пошел за своим скотом.На месте работает полиция и эксперты, которые установят причины случившегося.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, аджария

Пенсионер утонул в Аджарии

20:00 04.09.2021 (обновлено: 20:09 04.09.2021)
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© Sputnik / Olga KiknavelidzeСкорая помощь 112 на выезде в городе Кобулети
Скорая помощь 112 на выезде в городе Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
На месте работает полиция и эксперты, которые установят причины случившегося
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В реке Ачква в Кобулети местные жители обнаружили труп мужчины, сообщает телеканал Rustavi 2.
По данным телеканала, погибший – местный житель, мужчина до 70 лет. Последний раз его видели накануне вечером, когда он пошел за своим скотом.
На месте работает полиция и эксперты, которые установят причины случившегося.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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