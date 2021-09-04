https://sputnik-georgia.ru/20210904/v-kakheti-razgorelsya-lesnoy-pozhar--259310867.html
В Кахети разгорелся лесной пожар
В Кахети разгорелся лесной пожар
К тушению пожара подключен вертолет МВД, и, по словам мэра, пожар практически локализован 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T11:36+0400
2021-09-04T11:36+0400
2021-09-04T11:48+0400
происшествия
новости
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кахети
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В Кварели в ущелье Чагургура (регион Кахети) проходят работы по ликвидации пожара.По предварительной информации, пожар занимает около трех гектаров леса. К тушению пожара подключен вертолет МВД."К тушению пожара привлечены соответствующие службы мэрии Кварели вместе с пожарными. Можно сказать, что пожар практически локализован", – сказал Первому каналу мэр Кварельского муниципалитета Ростом Сесиашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кахети, лесной пожар
В Кахети разгорелся лесной пожар
11:36 04.09.2021 (обновлено: 11:48 04.09.2021)
К тушению пожара подключен вертолет МВД, и, по словам мэра, пожар практически локализован
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В Кварели в ущелье Чагургура (регион Кахети) проходят работы по ликвидации пожара.
По предварительной информации, пожар занимает около трех гектаров леса. К тушению пожара подключен вертолет МВД.
"К тушению пожара привлечены соответствующие службы мэрии Кварели вместе с пожарными. Можно сказать, что пожар практически локализован", – сказал Первому каналу
мэр Кварельского муниципалитета Ростом Сесиашвили.
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