Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210904/v-kakheti-razgorelsya-lesnoy-pozhar--259310867.html
В Кахети разгорелся лесной пожар
В Кахети разгорелся лесной пожар
К тушению пожара подключен вертолет МВД, и, по словам мэра, пожар практически локализован 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T11:36+0400
2021-09-04T11:48+0400
происшествия
новости
грузия
кахети
лесной пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/05/250542261_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_0b9a3fbc7ab024d55fa699aa2be4bb66.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В Кварели в ущелье Чагургура (регион Кахети) проходят работы по ликвидации пожара.По предварительной информации, пожар занимает около трех гектаров леса. К тушению пожара подключен вертолет МВД."К тушению пожара привлечены соответствующие службы мэрии Кварели вместе с пожарными. Можно сказать, что пожар практически локализован", – сказал Первому каналу мэр Кварельского муниципалитета Ростом Сесиашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/05/250542261_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_58105df537a2aec0aa3dc9dde7beec8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, кахети, лесной пожар

В Кахети разгорелся лесной пожар

11:36 04.09.2021 (обновлено: 11:48 04.09.2021)
407
© photo: Sputnik / StringerЛесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара
Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
К тушению пожара подключен вертолет МВД, и, по словам мэра, пожар практически локализован
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В Кварели в ущелье Чагургура (регион Кахети) проходят работы по ликвидации пожара.
По предварительной информации, пожар занимает около трех гектаров леса. К тушению пожара подключен вертолет МВД.
"К тушению пожара привлечены соответствующие службы мэрии Кварели вместе с пожарными. Можно сказать, что пожар практически локализован", – сказал Первому каналу мэр Кварельского муниципалитета Ростом Сесиашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30В Афганистане 17 человек погибло в ходе праздничной стрельбы талибов
11:36В Кахети разгорелся лесной пожар
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
10:32Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
09:36Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1
09:01Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране
01:01Какой сегодня церковный праздник: 4 сентября 2021
ВчераПри ЦИК Грузии начал работу центр информационной безопасности
ВчераЕврейский календарь на 5782 год: праздники и посты по месяцам
ВчераМэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах
ВчераКак россияне выбирают вино - исследование Роскачества
ВчераСборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией
ВчераСотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия
ВчераУраган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии
ВчераНа что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ
ВчераДетские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября
ВчераПремьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения
ВчераГлавный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации
ВчераДесятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии
ВчераРтвели 2021: в Кахети переработано более 30 тысяч тонн винограда