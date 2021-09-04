https://sputnik-georgia.ru/20210904/v-kakheti-razgorelsya-lesnoy-pozhar--259310867.html

В Кахети разгорелся лесной пожар

В Кахети разгорелся лесной пожар

К тушению пожара подключен вертолет МВД, и, по словам мэра, пожар практически локализован 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T11:36+0400

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происшествия

новости

грузия

кахети

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В Кварели в ущелье Чагургура (регион Кахети) проходят работы по ликвидации пожара.По предварительной информации, пожар занимает около трех гектаров леса. К тушению пожара подключен вертолет МВД."К тушению пожара привлечены соответствующие службы мэрии Кварели вместе с пожарными. Можно сказать, что пожар практически локализован", – сказал Первому каналу мэр Кварельского муниципалитета Ростом Сесиашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, кахети, лесной пожар