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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210904/v-tbilisi-skonchalsya-ot-koronavirusa-novorozhdennyy-259315742.html
Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси
Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси
Ребенок пробыл в клинике восемь дней, однако спасти его не удалось 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T17:02+0400
2021-09-04T17:34+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Новорожденный, которому было 25 дней, скончался от коронавируса в клинике Цицишвили в Тбилиси, заявила медицинский директор больницы Майя Чхаидзе.По ее словам, ребенок поступил в клинику восемь дней назад из Батуми."У него были сопутствующие заболевание – сепсис, порок сердца, тяжелое поражение легких, а также респираторный дистресс", - сказал Чхаидзе.На сегодняшний день в Грузии уже подтверждено 562 627 случая коронавирусом, выздоровело 509 181 человек, скончались 7 732 пациентом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, общество, происшествия, новости, грузия

Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси

17:02 04.09.2021 (обновлено: 17:34 04.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 на месте вызова
Скорая помощь 112 на месте вызова - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Ребенок пробыл в клинике восемь дней, однако спасти его не удалось
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Новорожденный, которому было 25 дней, скончался от коронавируса в клинике Цицишвили в Тбилиси, заявила медицинский директор больницы Майя Чхаидзе.
По ее словам, ребенок поступил в клинику восемь дней назад из Батуми.
"У него были сопутствующие заболевание – сепсис, порок сердца, тяжелое поражение легких, а также респираторный дистресс", - сказал Чхаидзе.
На сегодняшний день в Грузии уже подтверждено 562 627 случая коронавирусом, выздоровело 509 181 человек, скончались 7 732 пациентом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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