https://sputnik-georgia.ru/20210904/v-tbilisi-skonchalsya-ot-koronavirusa-novorozhdennyy-259315742.html

Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси

Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси

Ребенок пробыл в клинике восемь дней, однако спасти его не удалось 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T17:02+0400

2021-09-04T17:02+0400

2021-09-04T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Новорожденный, которому было 25 дней, скончался от коронавируса в клинике Цицишвили в Тбилиси, заявила медицинский директор больницы Майя Чхаидзе.По ее словам, ребенок поступил в клинику восемь дней назад из Батуми."У него были сопутствующие заболевание – сепсис, порок сердца, тяжелое поражение легких, а также респираторный дистресс", - сказал Чхаидзе.На сегодняшний день в Грузии уже подтверждено 562 627 случая коронавирусом, выздоровело 509 181 человек, скончались 7 732 пациентом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, общество, происшествия, новости, грузия