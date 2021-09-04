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Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси
Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси
Ребенок пробыл в клинике восемь дней, однако спасти его не удалось 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T17:02+0400
2021-09-04T17:02+0400
2021-09-04T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Новорожденный, которому было 25 дней, скончался от коронавируса в клинике Цицишвили в Тбилиси, заявила медицинский директор больницы Майя Чхаидзе.По ее словам, ребенок поступил в клинику восемь дней назад из Батуми."У него были сопутствующие заболевание – сепсис, порок сердца, тяжелое поражение легких, а также респираторный дистресс", - сказал Чхаидзе.На сегодняшний день в Грузии уже подтверждено 562 627 случая коронавирусом, выздоровело 509 181 человек, скончались 7 732 пациентом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, общество, происшествия, новости, грузия
Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси
17:02 04.09.2021 (обновлено: 17:34 04.09.2021)
Ребенок пробыл в клинике восемь дней, однако спасти его не удалось
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Новорожденный, которому было 25 дней, скончался от коронавируса в клинике Цицишвили в Тбилиси, заявила медицинский директор больницы Майя Чхаидзе.
По ее словам, ребенок поступил в клинику восемь дней назад из Батуми.
"У него были сопутствующие заболевание – сепсис, порок сердца, тяжелое поражение легких, а также респираторный дистресс", - сказал Чхаидзе.
На сегодняшний день в Грузии уже подтверждено 562 627 случая коронавирусом, выздоровело 509 181 человек, скончались 7 732 пациентом.
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