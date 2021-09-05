https://sputnik-georgia.ru/20210905/avariyno-sevshiy-v-tbilisi-samolet-vyletel-v-venu-259335105.html

Аварийно севший в Тбилиси самолет вылетел в Вену

Аварийно севший в Тбилиси самолет вылетел в Вену

По словам гендиректора Georgian Airways, была незначительная неисправность, которая нередко встречается в авиапрактике 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T22:16+0400

2021-09-05T22:16+0400

2021-09-05T23:19+0400

происшествия

грузия

тбилисский международный аэропорт

georgian airways

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Для посадки самолета, выполняющего рейс Тбилиси-Вена, в Тбилисском международном аэропорту было необходимо сжечь шесть тонн топлива и пилот принял верное решение, рассказал журналистам генеральный директор Georgian Airways Роман Бокерия.Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси – Вена, в воскресенье вечером совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. На борту находилось более 150 пассажиров. Примерно два часа самолет оставался в воздухе, чтобы опустошить топливный бак.По его словам, неисправность шасси послужила причиной экстренной посадки."Рейс Georgian Airways Тбилиси-Вена сегодня выполнялся в обычном режиме, но после взлета бортовой компьютер дал пилотам сигнал о том, что шасси не закрыто .Соответственно, пилот, в соответствии с нашими правилами и законом, принял очень правильное решение лететь назад и сесть в Тбилисском международном аэропорту", - сказал Бокерия.Как отметил гендиректор Georgian Airways, это была незначительная неисправность, которая нередко встречается в авиапрактике.Как сообщили Sputnik Грузия в столичном аэропорту, неисправность уже устранена и самолет вылетел в направлении Вены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210905/samolet-reysa-tbilisi-vena-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-tbilisskom-aeroportu-259332528.html

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происшествия, грузия, тбилисский международный аэропорт, georgian airways