https://sputnik-georgia.ru/20210905/avariyno-sevshiy-v-tbilisi-samolet-vyletel-v-venu-259335105.html
Аварийно севший в Тбилиси самолет вылетел в Вену
Аварийно севший в Тбилиси самолет вылетел в Вену
По словам гендиректора Georgian Airways, была незначительная неисправность, которая нередко встречается в авиапрактике 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T22:16+0400
2021-09-05T22:16+0400
2021-09-05T23:19+0400
происшествия
грузия
тбилисский международный аэропорт
georgian airways
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Для посадки самолета, выполняющего рейс Тбилиси-Вена, в Тбилисском международном аэропорту было необходимо сжечь шесть тонн топлива и пилот принял верное решение, рассказал журналистам генеральный директор Georgian Airways Роман Бокерия.Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси – Вена, в воскресенье вечером совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. На борту находилось более 150 пассажиров. Примерно два часа самолет оставался в воздухе, чтобы опустошить топливный бак.По его словам, неисправность шасси послужила причиной экстренной посадки."Рейс Georgian Airways Тбилиси-Вена сегодня выполнялся в обычном режиме, но после взлета бортовой компьютер дал пилотам сигнал о том, что шасси не закрыто .Соответственно, пилот, в соответствии с нашими правилами и законом, принял очень правильное решение лететь назад и сесть в Тбилисском международном аэропорту", - сказал Бокерия.Как отметил гендиректор Georgian Airways, это была незначительная неисправность, которая нередко встречается в авиапрактике.Как сообщили Sputnik Грузия в столичном аэропорту, неисправность уже устранена и самолет вылетел в направлении Вены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/samolet-reysa-tbilisi-vena-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-tbilisskom-aeroportu-259332528.html
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происшествия, грузия, тбилисский международный аэропорт, georgian airways
Аварийно севший в Тбилиси самолет вылетел в Вену
22:16 05.09.2021 (обновлено: 23:19 05.09.2021)
По словам гендиректора Georgian Airways, была незначительная неисправность, которая нередко встречается в авиапрактике
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Для посадки самолета, выполняющего рейс Тбилиси-Вена, в Тбилисском международном аэропорту было необходимо сжечь шесть тонн топлива и пилот принял верное решение, рассказал журналистам генеральный директор Georgian Airways Роман Бокерия.
Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси – Вена, в воскресенье вечером совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. На борту находилось более 150 пассажиров. Примерно два часа самолет оставался в воздухе, чтобы опустошить топливный бак.
По его словам, неисправность шасси послужила причиной экстренной посадки.
"Рейс Georgian Airways Тбилиси-Вена сегодня выполнялся в обычном режиме, но после взлета бортовой компьютер дал пилотам сигнал о том, что шасси не закрыто .Соответственно, пилот, в соответствии с нашими правилами и законом, принял очень правильное решение лететь назад и сесть в Тбилисском международном аэропорту", - сказал Бокерия.
Как отметил гендиректор Georgian Airways, это была незначительная неисправность, которая нередко встречается в авиапрактике.
Как сообщили Sputnik Грузия
в столичном аэропорту, неисправность уже устранена и самолет вылетел в направлении Вены.
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