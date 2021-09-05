https://sputnik-georgia.ru/20210905/dekolte-v-yarkom-tsvete-i-elegantnyy-chernyy---foto-naryadov-venetsianskogo-kinofestivalya-259323352.html

Декольте в ярком цвете и элегантный черный - фото нарядов Венецианского кинофестиваля

Декольте в ярком цвете и элегантный черный - фото нарядов Венецианского кинофестиваля

Актрисы и модели по традиции появились на церемонии открытия и премьерном показе в ослепительных нарядах. Смотрите в фотоленте Sputnik блеск красной дорожки... 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T11:22+0400

2021-09-05T11:22+0400

2021-09-05T11:30+0400

фотоленты

мультимедиа

новости в фотографиях

кино

международный венецианский кинофестиваль

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259323160_0:372:2977:2048_1920x0_80_0_0_0ea481086491a1e1159441203b849e3e.jpg

В прошлом году Венецианский кинофестиваль стал первым крупным мероприятием, прошедшим в "живом" формате после карантина, но все же гостей было мало. Теперь же красная дорожка вернулась во всем своем блеске. Черно-белые элегантные платья из кутюрных коллекций мировых модных домов, покрытые пайетками "русалочьи" силуэты дополнили образы звезд.На 78-м Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма "Спенсер" о принцессе Диане и дебютной режиссерской работы Мэгги Джилленхол "Потерянная дочь" с Оливией Колман, Дакотой Джонсон и Полом Мескалем в главных ролях, ювелирный дом Cartier наградит режиссера Ридли Скотта за вклад в мировой кинематограф, а еще покажут фильм российских режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основную конкурсную программу.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, кино, международный венецианский кинофестиваль, шоу-бизнес, фото