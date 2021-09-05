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Декольте в ярком цвете и элегантный черный - фото нарядов Венецианского кинофестиваля
Декольте в ярком цвете и элегантный черный - фото нарядов Венецианского кинофестиваля
Актрисы и модели по традиции появились на церемонии открытия и премьерном показе в ослепительных нарядах. Смотрите в фотоленте Sputnik блеск красной дорожки... 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T11:22+0400
2021-09-05T11:22+0400
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В прошлом году Венецианский кинофестиваль стал первым крупным мероприятием, прошедшим в "живом" формате после карантина, но все же гостей было мало. Теперь же красная дорожка вернулась во всем своем блеске. Черно-белые элегантные платья из кутюрных коллекций мировых модных домов, покрытые пайетками "русалочьи" силуэты дополнили образы звезд.На 78-м Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма "Спенсер" о принцессе Диане и дебютной режиссерской работы Мэгги Джилленхол "Потерянная дочь" с Оливией Колман, Дакотой Джонсон и Полом Мескалем в главных ролях, ювелирный дом Cartier наградит режиссера Ридли Скотта за вклад в мировой кинематограф, а еще покажут фильм российских режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основную конкурсную программу.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, кино, международный венецианский кинофестиваль, шоу-бизнес, фото
Декольте в ярком цвете и элегантный черный - фото нарядов Венецианского кинофестиваля 11:22 05.09.2021 (обновлено: 11:30 05.09.2021)
Актрисы и модели по традиции появились на церемонии открытия и премьерном показе в ослепительных нарядах. Смотрите в фотоленте Sputnik блеск красной дорожки Венецианского кинофестиваля
В прошлом году Венецианский кинофестиваль стал первым крупным мероприятием, прошедшим в "живом" формате после карантина, но все же гостей было мало. Теперь же красная дорожка вернулась во всем своем блеске. Черно-белые элегантные платья из кутюрных коллекций мировых модных домов, покрытые пайетками "русалочьи" силуэты дополнили образы звезд.
На 78-м Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма "Спенсер" о принцессе Диане и дебютной режиссерской работы Мэгги Джилленхол "Потерянная дочь" с Оливией Колман, Дакотой Джонсон и Полом Мескалем в главных ролях, ювелирный дом Cartier наградит режиссера Ридли Скотта за вклад в мировой кинематограф, а еще покажут фильм российских режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основную конкурсную программу.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Модель и актриса Барбара Палвин в элегантном черном платье с глубоким декольте
Модель и актриса Барбара Палвин в элегантном черном платье с глубоким декольте
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Модель индийского происхождения, основательница блога Woman of the World Фархана Боди выбрала для красной дорожке воздушное платье фисташкового цвета
Модель индийского происхождения, основательница блога Woman of the World Фархана Боди выбрала для красной дорожке воздушное платье фисташкового цвета
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Бразильская супермодель, актриса и режиссер Адриана Лима завораживала своим страстным образом
Бразильская супермодель, актриса и режиссер Адриана Лима завораживала своим страстным образом
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Племянницы принцессы Дианы: леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
Племянницы принцессы Дианы: леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Актриса Беатрис Вендрамин на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" сделала акцент на красной помаде
Актриса Беатрис Вендрамин на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" сделала акцент на красной помаде
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Итальянская модель и актриса Грета Ферро подчеркнула свое изящество глубоким вырезом на спине
Итальянская модель и актриса Грета Ферро подчеркнула свое изящество глубоким вырезом на спине
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Итальянская модель Мариякарла Босконо сразила наповал сложным кроем платья с многочисленными драпировками
Итальянская модель Мариякарла Босконо сразила наповал сложным кроем платья с многочисленными драпировками
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Испанские актрисы Милена Смит и Пенелопа Крус появились в лаконичных образах
Испанские актрисы Милена Смит и Пенелопа Крус появились в лаконичных образах
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Итальянская актриса Марта Лосито в полупрозрачном ярко розовом платье выглядела восхитительно
Итальянская актриса Марта Лосито в полупрозрачном ярко розовом платье выглядела восхитительно
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Актриса Молли Симс и ее супруг продюсер Скотт Стубер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Джейн Кэмпиони "Власть пса"
Актриса Молли Симс и ее супруг продюсер Скотт Стубер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Джейн Кэмпиони "Власть пса"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Зеленый - хит сезона!Актриса Элеонора Каризи на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога"
Зеленый - хит сезона!Актриса Элеонора Каризи на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога"
Актриса Элизабетта Пеллини
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Итальянская модель Бьянка Балти сделала акцент на аксессуарах. Действительно, массивные серьги смотрелись роскошно
Итальянская модель Бьянка Балти сделала акцент на аксессуарах. Действительно, массивные серьги смотрелись роскошно
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Актриса Шейла Ванд в черно-белом бархатном платье весьма интересного кроя
Актриса Шейла Ванд в черно-белом бархатном платье весьма интересного кроя
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Некоторые гости кинофестиваля были очень смелыми. Например, британская певица и актриса Синтия Эриво очень комфортно себя ощущала с вырезом от бедра
Некоторые гости кинофестиваля были очень смелыми. Например, британская певица и актриса Синтия Эриво очень комфортно себя ощущала с вырезом от бедра
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Член жюри, канадская актриса Сара Гадон на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
Член жюри, канадская актриса Сара Гадон на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Певица Гайя на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога"
Певица Гайя на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Актриса Нилуфар Аддати в невесомом белоснежном платье с перьями
Актриса Нилуфар Аддати в невесомом белоснежном платье с перьями