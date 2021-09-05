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Германия – Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Германия – Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Армении и Германии состоится 5 сентября в Приштине. По тбилисскому времени встреча начнется в 22:45 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T09:36+0400

2021-09-05T09:36+0400

2021-09-05T09:36+0400

спорт

футбол

армения

германия

прогноз на футбольный матч

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Удивительно, но факт – после четырех матчей в отборочной группе "J", где выступает сборная Германии, лидирует вовсе не "бундесманшафт", а команда Армении. Подопечные Хоакина Капаросса опережают четырехкратных чемпионов мира на одно очко. Но, скорее всего, после матча, который состоится 5 сентября в Штуттгарте, таблица примет более привычный вид.Несколько дней назад на посту главного тренера сборной Германии дебютировал Ханс-Дитер Флик. Под его руководством немцы достаточно скромно обыграли на выезде Лихтенштейн (2:0). Но в этом матче, в первую очередь, был важен не счет, а новые идеи нового наставника.В стартовом составе на поле вышел 18-летний Джамал Мусиала и Лерой Сане, по-прежнему находящийся в поисках своей лучшей игры. В центре обороны Флик сделал ставку на достаточно молодую пару Никлас Зюле – Тило Керер. Думаю, что в игре против более крепкой Армении на поле уже появятся привычные нам лица: Горецка, Ройс, Гнабри.Что касается сборной Армении, то команда по-прежнему не проигрывает в нынешнем отборочном цикле. Выиграв три стартовые игры несколько дней назад, армяне сыграли на выезде вничью (0:0) с Северной Македонией.При всем уважении к нашим соседям по региону, не думаю, что в предстоящем матче у них есть хоть минимальные шансы зацепиться за очки. На победу Германии букмекеры предлагают коэффициент 1,09 (против 30 на Армению).Понятно, что в такой ситуации говорить о результате не приходится. Поэтому я предположу, что второй будет более результативным, чем первый. Во-первых, новым игрокам хозяев нужно время, чтобы притереться друг к другу. А, во-вторых, сборной Германии необходимо изучить соперника и найти его слабые стороны.Ставка: второй тайм результативнее первого за 1,9.

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спорт, футбол, армения, германия, прогноз на футбольный матч