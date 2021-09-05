https://sputnik-georgia.ru/20210905/gruzinskie-vinnye-kompanii-zavoevali-medali-na-konkurse-v-germanii-259326265.html

Грузинские винные компании завоевали медали на конкурсе в Германии

Грузинские винные компании завоевали медали на конкурсе в Германии

Всего на конкурсе Mundus Vini грузинские винные компании получили 19 золотых и восемь серебряных медалей 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T15:31+0400

2021-09-05T15:31+0400

2021-09-05T15:31+0400

экономика

новости

грузия

грузинское вино

национальное агентство вина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259326096_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ce86d8b13935c3b9efeb7b13454a5fce.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Вино "Саперави" грузинской компании - "Мегвинеоба Пи" 2020 завоевало двойную золотую медаль Grand Gold на престижном конкурсе - летней винной дегустации Mundus Vini в Германии, сообщает Национальное агентство вина.Всего в конкурсе приняли участие 4500 вин из 35 стран мира. Продукцию оценивало жюри более чем из 120 дегустаторов.Всего на конкурсе грузинские винные компании получили 19 золотых и восемь серебряных медалей.В Национальном агентстве вина отметили, что только 36 вин оказались удостоены высшей и редкой награды Grand Gold.Mundus Vini International Wine проводится в немецком городе Нойштадт с 2001 года. Целью конкурса является продвижение качества и маркетинг представленных вин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210526/Gruzinskie-vina-zavoevali-medali-na-konkurse-v-Polshe-251844571.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, грузинское вино, национальное агентство вина