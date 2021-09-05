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Грузинские винные компании завоевали медали на конкурсе в Германии
Грузинские винные компании завоевали медали на конкурсе в Германии
Всего на конкурсе Mundus Vini грузинские винные компании получили 19 золотых и восемь серебряных медалей 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T15:31+0400
2021-09-05T15:31+0400
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грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Вино "Саперави" грузинской компании - "Мегвинеоба Пи" 2020 завоевало двойную золотую медаль Grand Gold на престижном конкурсе - летней винной дегустации Mundus Vini в Германии, сообщает Национальное агентство вина.Всего в конкурсе приняли участие 4500 вин из 35 стран мира. Продукцию оценивало жюри более чем из 120 дегустаторов.Всего на конкурсе грузинские винные компании получили 19 золотых и восемь серебряных медалей.В Национальном агентстве вина отметили, что только 36 вин оказались удостоены высшей и редкой награды Grand Gold.Mundus Vini International Wine проводится в немецком городе Нойштадт с 2001 года. Целью конкурса является продвижение качества и маркетинг представленных вин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210526/Gruzinskie-vina-zavoevali-medali-na-konkurse-v-Polshe-251844571.html
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экономика, новости, грузия, грузинское вино, национальное агентство вина

Грузинские винные компании завоевали медали на конкурсе в Германии

15:31 05.09.2021
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© Facebook / Wines of GeorgiaГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© Facebook / Wines of Georgia
Всего на конкурсе Mundus Vini грузинские винные компании получили 19 золотых и восемь серебряных медалей
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Вино "Саперави" грузинской компании - "Мегвинеоба Пи" 2020 завоевало двойную золотую медаль Grand Gold на престижном конкурсе - летней винной дегустации Mundus Vini в Германии, сообщает Национальное агентство вина.
Всего в конкурсе приняли участие 4500 вин из 35 стран мира. Продукцию оценивало жюри более чем из 120 дегустаторов.
Всего на конкурсе грузинские винные компании получили 19 золотых и восемь серебряных медалей.
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В Национальном агентстве вина отметили, что только 36 вин оказались удостоены высшей и редкой награды Grand Gold.
Mundus Vini International Wine проводится в немецком городе Нойштадт с 2001 года. Целью конкурса является продвижение качества и маркетинг представленных вин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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