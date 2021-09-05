https://sputnik-georgia.ru/20210905/gruzinskiy-moryak-pogib-v-ispanii-259335326.html

Грузинский моряк погиб в Испании

Грузинский моряк погиб в Испании

На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T22:53+0400

2021-09-05T22:53+0400

2021-09-05T23:17+0400

происшествия

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Грузинский моряк погиб в Испании, информацию распространяет Аджарское телевидение со ссылкой на Агентство морского транспорта.По данным вещателя, инцидент произошел из-за неправильного хранения груза. На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк.Точную причину смерти молодого человека установит экспертиза.Как сообщили в агентстве, посольство Грузии прорабатывает вопрос о возвращении тела погибшего на родину. В процессе задействованы Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210211/Zastryavshie-v-Omane-gruzinskie-moryaki-skoro-vernutsya-na-rodinu-250863315.html

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происшествия, грузия