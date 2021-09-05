Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210905/gruzinskiy-moryak-pogib-v-ispanii-259335326.html
Грузинский моряк погиб в Испании
Грузинский моряк погиб в Испании
На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T22:53+0400
2021-09-05T23:17+0400
происшествия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23422/98/234229821_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_417f266b0c20106e75db9fd286b17ffc.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Грузинский моряк погиб в Испании, информацию распространяет Аджарское телевидение со ссылкой на Агентство морского транспорта.По данным вещателя, инцидент произошел из-за неправильного хранения груза. На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк.Точную причину смерти молодого человека установит экспертиза.Как сообщили в агентстве, посольство Грузии прорабатывает вопрос о возвращении тела погибшего на родину. В процессе задействованы Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210211/Zastryavshie-v-Omane-gruzinskie-moryaki-skoro-vernutsya-na-rodinu-250863315.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23422/98/234229821_530:0:3261:2048_1920x0_80_0_0_437357714f803467db7ffd82c4a8e578.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия

Грузинский моряк погиб в Испании

22:53 05.09.2021 (обновлено: 23:17 05.09.2021)
308
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкКорабль в Южно-Китайское море в окрестностях Дананга
Корабль в Южно-Китайское море в окрестностях Дананга - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
/
Перейти в фотобанк
На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Грузинский моряк погиб в Испании, информацию распространяет Аджарское телевидение со ссылкой на Агентство морского транспорта.
По данным вещателя, инцидент произошел из-за неправильного хранения груза. На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк.
Грузовое судно в Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 11.02.2021
Застрявшие в Омане грузинские моряки скоро вернутся на родину
11 февраля, 17:51
298
Точную причину смерти молодого человека установит экспертиза.
Как сообщили в агентстве, посольство Грузии прорабатывает вопрос о возвращении тела погибшего на родину. В процессе задействованы Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000010
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:53Грузинский моряк погиб в Испании
22:16Аварийно севший в Тбилиси самолет вылетел в Вену
21:44Затопленная деревня снова вышла из воды спустя 36 лет - видео
21:43Грузия намерена завезти еще три миллиона доз вакцины против коронавируса
20:33Как МВФ помогает Грузии и другим постсоветским странам
20:09Акция антиваксеров прошла в центре Тбилиси
19:31Самолет рейса Тбилиси-Вена совершил экстренную посадку в Тбилисском аэропорту
18:52Число выявленных в России случаев коронавируса превысило семь миллионов
17:44Новая дорога снизит время в пути из Тбилиси в высокогорный регион Рача
16:38Акция с требованием освободить задержанного полицией прошла на западе Грузии
15:39Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео
15:31Грузинские винные компании завоевали медали на конкурсе в Германии
15:01COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе 5 сентября
14:29Грузинский оппозиционный канал заявил о возможной кибератаке
13:33Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными
11:31Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на US Open
11:22Декольте в ярком цвете и элегантный черный - фото нарядов Венецианского кинофестиваля
11:01Число выявленных в Грузии случаев инфицирования за сутки выросло на 2 210
10:32Сборная Испании после поражения встречается с командой Грузии
09:58Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео