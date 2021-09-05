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Грузинский моряк погиб в Испании
Грузинский моряк погиб в Испании
На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T22:53+0400
2021-09-05T22:53+0400
2021-09-05T23:17+0400
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Грузинский моряк погиб в Испании, информацию распространяет Аджарское телевидение со ссылкой на Агентство морского транспорта.По данным вещателя, инцидент произошел из-за неправильного хранения груза. На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк.Точную причину смерти молодого человека установит экспертиза.Как сообщили в агентстве, посольство Грузии прорабатывает вопрос о возвращении тела погибшего на родину. В процессе задействованы Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, грузия
Грузинский моряк погиб в Испании
22:53 05.09.2021 (обновлено: 23:17 05.09.2021)
На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik.
Грузинский моряк погиб в Испании, информацию распространяет Аджарское телевидение
со ссылкой на Агентство морского транспорта.
По данным вещателя, инцидент произошел из-за неправильного хранения груза. На танкере произошла утечка химического вещества, в результате чего отравились три человека, в том числе и грузинский моряк.
Точную причину смерти молодого человека установит экспертиза.
Как сообщили в агентстве, посольство Грузии прорабатывает вопрос о возвращении тела погибшего на родину. В процессе задействованы Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.