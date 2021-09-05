https://sputnik-georgia.ru/20210905/gruzinskiy-oppozitsionnyy-kanal-zayavil-o-vozmozhnoy-kiberatake-259325930.html

Грузинский оппозиционный канал заявил о возможной кибератаке

Грузинский оппозиционный канал заявил о возможной кибератаке

На отключившемся ночью сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября, заявил представитель телеканала 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T14:29+0400

2021-09-05T14:29+0400

2021-09-05T14:29+0400

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Грузинский оппозиционный телеканал Pirveli частично приостановил вещание, сообщил глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе.По его словам, сегодня в 4:31 внезапно отключился центральный сервер.Руководство телекомпании не исключает, что причиной отключения стала кибератака.Как пояснил Меладзе, на сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября.Причины отключения сервера выясняют специалисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210223/Khakery-atakovali-sayty-Gruzinskoy-mechty-i-pravitelstvennykh-vedomstv-250976381.html

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