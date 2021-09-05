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Грузинский оппозиционный канал заявил о возможной кибератаке
Грузинский оппозиционный канал заявил о возможной кибератаке
На отключившемся ночью сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября, заявил представитель телеканала 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T14:29+0400
2021-09-05T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Грузинский оппозиционный телеканал Pirveli частично приостановил вещание, сообщил глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе.По его словам, сегодня в 4:31 внезапно отключился центральный сервер.Руководство телекомпании не исключает, что причиной отключения стала кибератака.Как пояснил Меладзе, на сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября.Причины отключения сервера выясняют специалисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинский оппозиционный канал заявил о возможной кибератаке

14:29 05.09.2021
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЗдание ТВ Пирвели
Здание ТВ Пирвели - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
На отключившемся ночью сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября, заявил представитель телеканала
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Грузинский оппозиционный телеканал Pirveli частично приостановил вещание, сообщил глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе.
По его словам, сегодня в 4:31 внезапно отключился центральный сервер.
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Руководство телекомпании не исключает, что причиной отключения стала кибератака.
Как пояснил Меладзе, на сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября.
Причины отключения сервера выясняют специалисты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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