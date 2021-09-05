https://sputnik-georgia.ru/20210905/gruzinskiy-tennisist-nikoloz-basilashvili-zavershil-vystuplenie-na-us-open-259324080.html
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на US Open
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на US Open
Выход в третий раунд турнира позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T11:31+0400
2021-09-05T11:31+0400
2021-09-05T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Большой шлем" - US Open.В третьем круге Басилашвили встречался с представителем США Райли Опелкой (22) и уступил в трех сетах – 6:7, 3:6, 4:6. Матч продолжался два часа и 18 минут.Опелка, славящийся одной из самых мощных подач в АТР туре, очень уверенно подавал первым мячом – 68 процентов, чего не скажешь о грузинском теннисисте. Его показатель составил всего 45 процентов.Стоит также отметить процент активно выигранных мячей Опелкой – 52 против 22 у Басилашвили.Выход в третий раунд турнира позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых.US Open продлится до 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210816/Gruzinskiy-tennisist-uluchshil-svoi-pozitsii-v-reytinge-ATR-252591517.html
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на US Open
Выход в третий раунд турнира позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых
ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Большой шлем" - US Open.
В третьем круге Басилашвили встречался с представителем США Райли Опелкой (22) и уступил в трех сетах
– 6:7, 3:6, 4:6. Матч продолжался два часа и 18 минут.
Опелка, славящийся одной из самых мощных подач в АТР туре, очень уверенно подавал первым мячом – 68 процентов, чего не скажешь о грузинском теннисисте. Его показатель составил всего 45 процентов.
Стоит также отметить процент активно выигранных мячей Опелкой – 52 против 22 у Басилашвили.
Выход в третий раунд турнира позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых.
US Open продлится до 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.