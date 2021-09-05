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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на US Open
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на US Open
Выход в третий раунд турнира позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T11:31+0400
2021-09-05T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Большой шлем" - US Open.В третьем круге Басилашвили встречался с представителем США Райли Опелкой (22) и уступил в трех сетах – 6:7, 3:6, 4:6. Матч продолжался два часа и 18 минут.Опелка, славящийся одной из самых мощных подач в АТР туре, очень уверенно подавал первым мячом – 68 процентов, чего не скажешь о грузинском теннисисте. Его показатель составил всего 45 процентов.Стоит также отметить процент активно выигранных мячей Опелкой – 52 против 22 у Басилашвили.Выход в третий раунд турнира позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых.US Open продлится до 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис, us open

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на US Open

11:31 05.09.2021
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© AFP / GLYN KIRKНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© AFP / GLYN KIRK
Выход в третий раунд турнира позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых
ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Большой шлем" - US Open.
В третьем круге Басилашвили встречался с представителем США Райли Опелкой (22) и уступил в трех сетах – 6:7, 3:6, 4:6. Матч продолжался два часа и 18 минут.
Опелка, славящийся одной из самых мощных подач в АТР туре, очень уверенно подавал первым мячом – 68 процентов, чего не скажешь о грузинском теннисисте. Его показатель составил всего 45 процентов.
Николоз Басилашвили на Олимпийских играх - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2021
Грузинский теннисист улучшил свои позиции в рейтинге АТР
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Стоит также отметить процент активно выигранных мячей Опелкой – 52 против 22 у Басилашвили.
Выход в третий раунд турнира позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых.
US Open продлится до 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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