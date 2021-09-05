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Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео
Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Смотрите подробности в видео 05.09.2021, Sputnik Грузия
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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — ежегодный праздник, который проводится в Москве с 2006 года.Конное шоу - традиционная и эффектная часть фестиваля.Также в фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы.Традиционно он завершается масштабным мероприятием на Красной площади. Фестиваль приурочен ко Дню города Москвы.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Конные лучники России на фестивале “Спасская башня"
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Семь всадников, облаченных в этнические наряды, верхом на лошадях стреляли из лука по мишеням. "Спасская башня" проводится с 2006 года. В фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы (не использовать видео в соцсетях).
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россия, видео, мультимедиа, видео

Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео

15:39 05.09.2021 (обновлено: 16:09 05.09.2021)
220
© video: Ruptly
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Смотрите подробности в видео
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — ежегодный праздник, который проводится в Москве с 2006 года.
Конное шоу - традиционная и эффектная часть фестиваля.
Также в фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы.
Традиционно он завершается масштабным мероприятием на Красной площади. Фестиваль приурочен ко Дню города Москвы.
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