https://sputnik-georgia.ru/20210905/konnye-luchniki-rossii-vystupili-na-festivale-spasskaya-bashnya---video-259327407.html

Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео

Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео

Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Смотрите подробности в видео 05.09.2021, Sputnik Грузия

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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — ежегодный праздник, который проводится в Москве с 2006 года.Конное шоу - традиционная и эффектная часть фестиваля.Также в фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы.Традиционно он завершается масштабным мероприятием на Красной площади. Фестиваль приурочен ко Дню города Москвы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Конные лучники России на фестивале “Спасская башня" Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Семь всадников, облаченных в этнические наряды, верхом на лошадях стреляли из лука по мишеням. "Спасская башня" проводится с 2006 года. В фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы (не использовать видео в соцсетях). 2021-09-05T15:39+0400 true PT1M07S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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