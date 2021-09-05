https://sputnik-georgia.ru/20210905/konnye-luchniki-rossii-vystupili-na-festivale-spasskaya-bashnya---video-259327407.html
Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео
Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Смотрите подробности в видео 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T15:39+0400
2021-09-05T15:39+0400
2021-09-05T16:09+0400
россия
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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — ежегодный праздник, который проводится в Москве с 2006 года.Конное шоу - традиционная и эффектная часть фестиваля.Также в фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы.Традиционно он завершается масштабным мероприятием на Красной площади. Фестиваль приурочен ко Дню города Москвы.
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Конные лучники России на фестивале “Спасская башня"
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Семь всадников, облаченных в этнические наряды, верхом на лошадях стреляли из лука по мишеням. "Спасская башня" проводится с 2006 года. В фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы (не использовать видео в соцсетях).
2021-09-05T15:39+0400
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россия, видео, мультимедиа, видео
Конные лучники России выступили на фестивале "Спасская башня" - видео
15:39 05.09.2021 (обновлено: 16:09 05.09.2021)
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Смотрите подробности в видео
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — ежегодный праздник, который проводится в Москве с 2006 года.
Конное шоу - традиционная и эффектная часть фестиваля.
Также в фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы.
Традиционно он завершается масштабным мероприятием на Красной площади. Фестиваль приурочен ко Дню города Москвы.