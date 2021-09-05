https://sputnik-georgia.ru/20210905/razrushitelnaya-ida-posledstviya-uragana-v-ssha---video-259322247.html
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Смотрите в видео разрушительные последствия неугомонной стихии 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T09:58+0400
2021-09-05T09:58+0400
2021-09-05T09:58+0400
происшествия
видео
мультимедиа
сша
ураган
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259322145_196:49:496:218_1920x0_80_0_0_6ac08afa74efce5db0482584781e17bc.jpg
Ураган обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси был введен режим ЧС.Тем временем из восточной Атлантики на американское побережье надвигается новый катаклизм. Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил о том, что силу набирает тропический шторм "Ларри", у которого есть все шансы стать еще одним разрушительным ураганом. На данный момент скорость ветра составляет уже около 112 километров в час.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259322145_182:0:497:236_1920x0_80_0_0_5257c9359b8eb3cb5758de8e52b60ec0.jpg
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
2021-09-05T09:58+0400
true
PT1M07S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, видео, мультимедиа, сша, ураган, погода, видео
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Смотрите в видео разрушительные последствия неугомонной стихии
Ураган обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси был введен режим ЧС.
Тем временем из восточной Атлантики на американское побережье надвигается новый катаклизм. Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил о том, что силу набирает тропический шторм "Ларри", у которого есть все шансы стать еще одним разрушительным ураганом. На данный момент скорость ветра составляет уже около 112 километров в час.