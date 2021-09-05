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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Смотрите в видео разрушительные последствия неугомонной стихии 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T09:58+0400
2021-09-05T09:58+0400
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Ураган обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси был введен режим ЧС.Тем временем из восточной Атлантики на американское побережье надвигается новый катаклизм. Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил о том, что силу набирает тропический шторм "Ларри", у которого есть все шансы стать еще одним разрушительным ураганом. На данный момент скорость ветра составляет уже около 112 километров в час.
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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
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происшествия, видео, мультимедиа, сша, ураган, погода, видео

Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео

09:58 05.09.2021
135
© video: Ruptly
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Смотрите в видео разрушительные последствия неугомонной стихии
Ураган обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси был введен режим ЧС.
Тем временем из восточной Атлантики на американское побережье надвигается новый катаклизм. Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил о том, что силу набирает тропический шторм "Ларри", у которого есть все шансы стать еще одним разрушительным ураганом. На данный момент скорость ветра составляет уже около 112 километров в час.

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