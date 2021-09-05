https://sputnik-georgia.ru/20210905/razrushitelnaya-ida-posledstviya-uragana-v-ssha---video-259322247.html

Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео

Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео

Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Смотрите в видео разрушительные последствия неугомонной стихии 05.09.2021, Sputnik Грузия

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2021-09-05T09:58+0400

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Ураган обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси был введен режим ЧС.Тем временем из восточной Атлантики на американское побережье надвигается новый катаклизм. Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил о том, что силу набирает тропический шторм "Ларри", у которого есть все шансы стать еще одним разрушительным ураганом. На данный момент скорость ветра составляет уже около 112 километров в час.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, видео, мультимедиа, сша, ураган, погода, видео