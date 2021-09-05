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Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
Предстоящая неделя в Батуми вновь будет дождливой. Периодически жителей и гостей города будет баловать солнце. Температура воздуха в дневные часы не превысит... 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T18:16+0400
2021-09-05T18:16+0400
2021-09-05T18:19+0400
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погода
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. В понедельник, 6 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.Во вторник, 7 сентября, в Батуми ожидается преимущественно облачная погода и кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха днем составит 22 градуса, ночью– 18 градусов. Скорость ветра 3-5 м/с.В среду, 8 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют частично облачную погоду, ближе к ночи ожидается слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.В четверг, 9 сентября, в Батуми облачно. Ожидаются дожди с грозами. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 17 градусов, а днем – 23 градуса тепла. Скорость ветра до 3м/с.В пятницу, 10 сентября, в Батуми ожидается частично облачная погода, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов. Днем – до 24 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.В субботу, 11 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 24 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.В воскресенье, 12 сентября, в Батуми будет облачно, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
18:16 05.09.2021 (обновлено: 18:19 05.09.2021)
Предстоящая неделя в Батуми вновь будет дождливой. Периодически жителей и гостей города будет баловать солнце. Температура воздуха в дневные часы не превысит 24 градусов, а ночью столбик термометра не опустится ниже 17
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. В понедельник, 6 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.
Во вторник, 7 сентября, в Батуми ожидается преимущественно облачная погода и кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха днем составит 22 градуса, ночью– 18 градусов. Скорость ветра 3-5 м/с.
В среду, 8 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют частично облачную погоду, ближе к ночи ожидается слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.
В четверг, 9 сентября, в Батуми облачно. Ожидаются дожди с грозами. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 17 градусов, а днем – 23 градуса тепла. Скорость ветра до 3м/с.
В пятницу, 10 сентября, в Батуми ожидается частично облачная погода, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов. Днем – до 24 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.
В субботу, 11 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 24 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.
В воскресенье, 12 сентября, в Батуми будет облачно, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.
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