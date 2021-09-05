https://sputnik-georgia.ru/20210905/zatoplennaya-derevnya-snova-vyshla-iz-vody-spustya-36-let---video-259334446.html

Затопленная деревня снова вышла из воды спустя 36 лет - видео

Затопленная деревня снова вышла из воды спустя 36 лет - видео

Деревню затопили в 1985 году во время постройки дамбы, однако некоторые здания "всплыли" вновь. Смотрите в видео, что произошло 05.09.2021, Sputnik Грузия

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ирак

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Эти кадры сняты в Ираке, где из-под воды показалось здание школы в деревне, которая погрузилась под воду 36 лет назад во время строительства плотины Духок, сообщает Sputnik БеларусьНа видео можно увидеть каменное здание школы, стены которого усеяны ракушками после более чем трех десятков лет пребывания в воде. К школе даже можно подойти – отмель образовала небольшую косу, ведущую от берега к зданию.В этом году вода в озере возле плотины обмелела из-за засушливой погоды. Школа стояла на возвышении, поэтому она и первой показалась из воды.

ирак

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