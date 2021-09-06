https://sputnik-georgia.ru/20210906/abashidze-i-karasin-planiruyut-vstretitsya-v-prage-v-oktyabre-259358377.html

Абашидзе и Карасин планируют встретиться в Праге в октябре

Абашидзе и Карасин планируют встретиться в Праге в октябре

Карасин рассказал о контактах со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T18:19+0400

2021-09-06T18:19+0400

2021-09-06T18:28+0400

россия

грузия

зураб абашидзе

григорий карасин

грузино-российские отношения

внешняя политика грузии

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Григория Карасина может пройти в октябре, сообщил Карасин в интервью изданию "Газете.Ru".Российский дипломат с сожалением отметил, что не встречается с грузинским коллегой вот уже полтора года в силу понятных причин – пандемии COVID-19.Он добавил, что работа между сторонами продолжается. "И, естественно, когда люди работают, они рассчитывают, что у них будет получаться главное, а именно – продвижение вперед наших двусторонних отношений, воспитание их в духе добрососедства и братства. Будем на это рассчитывать и к этому идти", – отметил сенатор.По его словам, в рамках диалога с Абашидзе обсуждаются двусторонние вопросы — от транспортных до торговых и гуманитарных. Карасин добавил, что тема возобновления авиасообщения также актуальна, но ей мешает эпидемиологическая ситуация."Грузия закрыта для внешнего мира. О каком авиасообщении вы говорите? Они год были закрыты для внешнего мира — никого не впускали, никого не выпускали. Поэтому тема по-прежнему актуальна, она обсуждается, но все зависит прежде всего от борьбы с COVID-19", — подчеркнул сенатор.Ранее спецпредставитель премьера Грузии по связам с РФ Зураб Абашидзе объявил, что готов переговорить с Григорием Карасины в начале октября, в том числе обсудить вопрос о возобновлении авиасообщения.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.Диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, грузия, зураб абашидзе, григорий карасин, грузино-российские отношения, внешняя политика грузии