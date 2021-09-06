https://sputnik-georgia.ru/20210906/amerikanskie-kongressmeny-nachinayut-vstrechi-v-tbilisi-259339691.html
Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси
Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси
Члены Конгресса США встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T10:24+0400
2021-09-06T10:24+0400
2021-09-06T11:22+0400
грузия
сша
визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24826/27/248262719_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_404582c05aa2a947431d2102d2197845.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, прибывшая в Тбилиси накануне, начинает сегодня официальные встречи.В рамках визита члены делегации встретятся с представителями законодательной и исполнительной власти страны. Запланирована встреча с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава. Встречи также состоятся в парламенте Грузии.Главные темы, обсуждения – вопросы стратегического сотрудничества и безопасности, и дальнейшее развитие грузино-американских отношений."Визит американских конгрессменов в Грузию является важным событием, особенно на фоне последних событий в регионе и не только. Естественно, мы используем этот визит, чтобы рассмотреть с нашими партнерами вопросы безопасности, те вызовы, перед которыми стоит наша страна. Естественно, речь коснется стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами, которое имеет огромное значение для Грузии, особенно на фоне текущих событий", – заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.По информации министерства иностранных дел Грузии, в состав делегации входят конгрессмен Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас). Конгрессмены являются членами разных комитетов Конгресса.Визит делегации завершится в четверг, 9 сентября.Дипломатические отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки были установлены в 1992 году. В 2009 году между странами была подписана Хартия стратегического партнерства в рамках которой была создана американо-грузинская Комиссия по стратегическому партнерству.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210804/Gosdep-SShA-razreshil-prodazhu-Gruzii-protivotankovykh-kompleksov-Javelin--252499179.html
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24826/27/248262719_522:360:2772:2047_1920x0_80_0_0_8b723bb18d8c80fc46329676ead86aa6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, сша, визит
Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси
10:24 06.09.2021 (обновлено: 11:22 06.09.2021)
Члены Конгресса США встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, прибывшая в Тбилиси накануне, начинает сегодня официальные встречи.
В рамках визита члены делегации встретятся с представителями законодательной и исполнительной власти страны. Запланирована встреча с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава. Встречи также состоятся в парламенте Грузии.
Главные темы, обсуждения – вопросы стратегического сотрудничества и безопасности, и дальнейшее развитие грузино-американских отношений.
"Визит американских конгрессменов в Грузию является важным событием, особенно на фоне последних событий в регионе и не только. Естественно, мы используем этот визит, чтобы рассмотреть с нашими партнерами вопросы безопасности, те вызовы, перед которыми стоит наша страна. Естественно, речь коснется стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами, которое имеет огромное значение для Грузии, особенно на фоне текущих событий", – заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.
По информации министерства иностранных дел Грузии, в состав делегации входят конгрессмен Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас). Конгрессмены являются членами разных комитетов Конгресса.
Визит делегации завершится в четверг, 9 сентября.
Дипломатические отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки были установлены в 1992 году. В 2009 году между странами была подписана Хартия стратегического партнерства в рамках которой была создана американо-грузинская Комиссия по стратегическому партнерству.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.