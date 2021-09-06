https://sputnik-georgia.ru/20210906/amerikanskie-kongressmeny-nachinayut-vstrechi-v-tbilisi-259339691.html

Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси

Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси

Члены Конгресса США встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T10:24+0400

2021-09-06T10:24+0400

2021-09-06T11:22+0400

грузия

сша

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24826/27/248262719_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_404582c05aa2a947431d2102d2197845.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, прибывшая в Тбилиси накануне, начинает сегодня официальные встречи.В рамках визита члены делегации встретятся с представителями законодательной и исполнительной власти страны. Запланирована встреча с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава. Встречи также состоятся в парламенте Грузии.Главные темы, обсуждения – вопросы стратегического сотрудничества и безопасности, и дальнейшее развитие грузино-американских отношений."Визит американских конгрессменов в Грузию является важным событием, особенно на фоне последних событий в регионе и не только. Естественно, мы используем этот визит, чтобы рассмотреть с нашими партнерами вопросы безопасности, те вызовы, перед которыми стоит наша страна. Естественно, речь коснется стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами, которое имеет огромное значение для Грузии, особенно на фоне текущих событий", – заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.По информации министерства иностранных дел Грузии, в состав делегации входят конгрессмен Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас). Конгрессмены являются членами разных комитетов Конгресса.Визит делегации завершится в четверг, 9 сентября.Дипломатические отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки были установлены в 1992 году. В 2009 году между странами была подписана Хартия стратегического партнерства в рамках которой была создана американо-грузинская Комиссия по стратегическому партнерству.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210804/Gosdep-SShA-razreshil-prodazhu-Gruzii-protivotankovykh-kompleksov-Javelin--252499179.html

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, сша, визит