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Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси
Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси
Члены Конгресса США встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии 06.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, прибывшая в Тбилиси накануне, начинает сегодня официальные встречи.В рамках визита члены делегации встретятся с представителями законодательной и исполнительной власти страны. Запланирована встреча с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава. Встречи также состоятся в парламенте Грузии.Главные темы, обсуждения – вопросы стратегического сотрудничества и безопасности, и дальнейшее развитие грузино-американских отношений."Визит американских конгрессменов в Грузию является важным событием, особенно на фоне последних событий в регионе и не только. Естественно, мы используем этот визит, чтобы рассмотреть с нашими партнерами вопросы безопасности, те вызовы, перед которыми стоит наша страна. Естественно, речь коснется стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами, которое имеет огромное значение для Грузии, особенно на фоне текущих событий", – заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.По информации министерства иностранных дел Грузии, в состав делегации входят конгрессмен Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас). Конгрессмены являются членами разных комитетов Конгресса.Визит делегации завершится в четверг, 9 сентября.Дипломатические отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки были установлены в 1992 году. В 2009 году между странами была подписана Хартия стратегического партнерства в рамках которой была создана американо-грузинская Комиссия по стратегическому партнерству.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, сша, визит

Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси

10:24 06.09.2021 (обновлено: 11:22 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкфлаг США
флаг США - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Члены Конгресса США встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, прибывшая в Тбилиси накануне, начинает сегодня официальные встречи.
В рамках визита члены делегации встретятся с представителями законодательной и исполнительной власти страны. Запланирована встреча с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава. Встречи также состоятся в парламенте Грузии.
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Главные темы, обсуждения – вопросы стратегического сотрудничества и безопасности, и дальнейшее развитие грузино-американских отношений.
"Визит американских конгрессменов в Грузию является важным событием, особенно на фоне последних событий в регионе и не только. Естественно, мы используем этот визит, чтобы рассмотреть с нашими партнерами вопросы безопасности, те вызовы, перед которыми стоит наша страна. Естественно, речь коснется стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами, которое имеет огромное значение для Грузии, особенно на фоне текущих событий", – заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.
По информации министерства иностранных дел Грузии, в состав делегации входят конгрессмен Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас). Конгрессмены являются членами разных комитетов Конгресса.
Визит делегации завершится в четверг, 9 сентября.
Дипломатические отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки были установлены в 1992 году. В 2009 году между странами была подписана Хартия стратегического партнерства в рамках которой была создана американо-грузинская Комиссия по стратегическому партнерству.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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