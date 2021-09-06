https://sputnik-georgia.ru/20210906/gruzinskiy-biznesmen-peredal-gosudarstvu-familnyy-mech-chavchavadze-259356700.html

Грузинский бизнесмен передал государству фамильный меч Чавчавадзе

Грузинский бизнесмен передал государству фамильный меч Чавчавадзе

Предприниматель приобрел исторический предмет на бельгийском аукционе, а бывший владелец шедевра – прямой потомок князя 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T17:20+0400

2021-09-06T17:20+0400

2021-09-06T17:43+0400

культура

новости

грузия

тея цулукиани

министерство культуры и охраны памятников грузии

национальный музей грузии

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинский бизнесмен Давид Хидашели передал в подарок государству фамильный меч княжеского рода Чавчавадзе – в связи с этим министр культуры страны Тея Цулукиани провела совместный брифинг.Хидашели отметил, что приобрел уникальный исторический предмет на бельгийском аукционе, чтобы привезти его на родину и превратить в музейный экспонат.Перед тем, как передать меч государству, специалисты его отреставрировали по заказу Хидашели. Выполнил работу реставратор исторического оружия Гоча Лагидзе.По информации Давида Хидашели, оружие выставил на аукцион прямой потомок Александра Чавчавадзе, который получил изделие от сына Александра Чавчавадзе, Давида Чавчавадзе.Тея Цулукиани поблагодарила Давида Хидашели за подарок и сообщила, что экспонат будет размещен в Национальном музее."Наше министерство выражает благодарность Давиду Хидашели и всем людям, которые бескорыстно участвуют в обогащении фондов различных музеев Грузии и тем самым служат своей стране", – подчеркнула Цулукиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210731/Muzey-iskusstv-snesti-nelzya-reabilitirovat-252467400.html

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культура, новости, грузия, тея цулукиани, министерство культуры и охраны памятников грузии, национальный музей грузии