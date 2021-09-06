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Грузинский бизнесмен передал государству фамильный меч Чавчавадзе
Грузинский бизнесмен передал государству фамильный меч Чавчавадзе
Предприниматель приобрел исторический предмет на бельгийском аукционе, а бывший владелец шедевра – прямой потомок князя 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T17:20+0400
2021-09-06T17:43+0400
культура
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тея цулукиани
министерство культуры и охраны памятников грузии
национальный музей грузии
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинский бизнесмен Давид Хидашели передал в подарок государству фамильный меч княжеского рода Чавчавадзе – в связи с этим министр культуры страны Тея Цулукиани провела совместный брифинг.Хидашели отметил, что приобрел уникальный исторический предмет на бельгийском аукционе, чтобы привезти его на родину и превратить в музейный экспонат.Перед тем, как передать меч государству, специалисты его отреставрировали по заказу Хидашели. Выполнил работу реставратор исторического оружия Гоча Лагидзе.По информации Давида Хидашели, оружие выставил на аукцион прямой потомок Александра Чавчавадзе, который получил изделие от сына Александра Чавчавадзе, Давида Чавчавадзе.Тея Цулукиани поблагодарила Давида Хидашели за подарок и сообщила, что экспонат будет размещен в Национальном музее."Наше министерство выражает благодарность Давиду Хидашели и всем людям, которые бескорыстно участвуют в обогащении фондов различных музеев Грузии и тем самым служат своей стране", – подчеркнула Цулукиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тея цулукиани, министерство культуры и охраны памятников грузии, национальный музей грузии

Грузинский бизнесмен передал государству фамильный меч Чавчавадзе

17:20 06.09.2021 (обновлено: 17:43 06.09.2021)
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© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthФамильный меч Чавчавадзе
Фамильный меч Чавчавадзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Предприниматель приобрел исторический предмет на бельгийском аукционе, а бывший владелец шедевра – прямой потомок князя
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинский бизнесмен Давид Хидашели передал в подарок государству фамильный меч княжеского рода Чавчавадзе – в связи с этим министр культуры страны Тея Цулукиани провела совместный брифинг.
Хидашели отметил, что приобрел уникальный исторический предмет на бельгийском аукционе, чтобы привезти его на родину и превратить в музейный экспонат.
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Перед тем, как передать меч государству, специалисты его отреставрировали по заказу Хидашели. Выполнил работу реставратор исторического оружия Гоча Лагидзе.
По информации Давида Хидашели, оружие выставил на аукцион прямой потомок Александра Чавчавадзе, который получил изделие от сына Александра Чавчавадзе, Давида Чавчавадзе.
Тея Цулукиани поблагодарила Давида Хидашели за подарок и сообщила, что экспонат будет размещен в Национальном музее.
"Наше министерство выражает благодарность Давиду Хидашели и всем людям, которые бескорыстно участвуют в обогащении фондов различных музеев Грузии и тем самым служат своей стране", – подчеркнула Цулукиани.
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