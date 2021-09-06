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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/kak-lyubov-k-spirtnomu-vliyaet-na-risk-zarazheniya-koronavirusom-259336780.html
Как любовь к спиртному влияет на риск заражения коронавирусом
Как любовь к спиртному влияет на риск заражения коронавирусом
Согласно данным американских ученых, любители выпить заражаются в два раза чаще, чем трезвенники 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T07:32+0400
2021-09-06T08:29+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Любители выпить лишнего заражаются SARS-CoV-2 почти в два раза чаще, чем малопьющие и те, кто совсем не употребляет алкоголь, говорится в результатах исследований, проведенных учеными из Индианского университета в Блумингтоне (США).Кроме того, у пьющих людей с большей вероятностью проявляются неприятные симптомы коронавирусной инфекции, отмечают ученые, проанализировав данные более чем тысячи человек. Результаты работы сейчас на сайте препринтов medRxiv пока не прошли процедуру рецензирования.Средний возраст добровольцев составлял 20 лет. На момент начала наблюдений никто ни разу не болел COVID-19.Сперва специалисты протестировали участников на то, насколько сильно они зависимы от алкоголя. Исследователи оценивали, как много и как часто человек пьет, способен ли вовремя остановиться и контролировать себя в состоянии опьянения. В итоге примерно треть испытуемых попали в группу злоупотребляющих спиртным. Еще 810 отнесли к категории малопьющих и трезвенников.В следующие месяцы у 44 добровольцев ПЦР-тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Из них 23 – малопьющие и трезвенники, а 21 – любители горячительного. В первой группе всего 810 человек, во второй – 409, а значит, они заражались в 1,89 раза чаще, заключили авторы работы. И на 18 процентов чаще у них проявлялись неприятные симптомы болезни – потеря обоняния, головная боль, ломота в теле, кашель.Такой эффект можно объяснить как социальными, так и физиологическими причинами, отмечают исследователи:
https://sputnik-georgia.ru/20210622/Kto-perenes-koronavirus-i-ne-znal-ob-etom---v-Gruzii-nachinaetsya-masshtabnoe-issledovanie-252084012.html
https://sputnik-georgia.ru/20210309/V-Gruzii-nachinaetsya-issledovanie-patsientov-perebolevshikh-koronavirusom-251113913.html
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общество, в мире, наука, коронавирус covid-19

Как любовь к спиртному влияет на риск заражения коронавирусом

07:32 06.09.2021 (обновлено: 08:29 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународная выставка продуктов питания "Продэкспо-2015"
Международная выставка продуктов питания Продэкспо-2015 - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Согласно данным американских ученых, любители выпить заражаются в два раза чаще, чем трезвенники
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Любители выпить лишнего заражаются SARS-CoV-2 почти в два раза чаще, чем малопьющие и те, кто совсем не употребляет алкоголь, говорится в результатах исследований, проведенных учеными из Индианского университета в Блумингтоне (США).
Кроме того, у пьющих людей с большей вероятностью проявляются неприятные симптомы коронавирусной инфекции, отмечают ученые, проанализировав данные более чем тысячи человек.
Результаты работы сейчас на сайте препринтов medRxiv пока не прошли процедуру рецензирования.
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Средний возраст добровольцев составлял 20 лет. На момент начала наблюдений никто ни разу не болел COVID-19.
Сперва специалисты протестировали участников на то, насколько сильно они зависимы от алкоголя. Исследователи оценивали, как много и как часто человек пьет, способен ли вовремя остановиться и контролировать себя в состоянии опьянения. В итоге примерно треть испытуемых попали в группу злоупотребляющих спиртным. Еще 810 отнесли к категории малопьющих и трезвенников.
В следующие месяцы у 44 добровольцев ПЦР-тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Из них 23 – малопьющие и трезвенники, а 21 – любители горячительного. В первой группе всего 810 человек, во второй – 409, а значит, они заражались в 1,89 раза чаще, заключили авторы работы. И на 18 процентов чаще у них проявлялись неприятные симптомы болезни – потеря обоняния, головная боль, ломота в теле, кашель.
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Такой эффект можно объяснить как социальными, так и физиологическими причинами, отмечают исследователи:
С одной стороны, люди подшофе, как правило, менее осторожны и пренебрегают противоэпидемическими правилами – отказываются носить маски и перчатки, не соблюдают социальную дистанцию.
С другой – известно, что даже небольшие дозы алкоголя ослабляют врожденный и адаптивный иммунитет: человек становится более восприимчив к вирусам и бактериям.
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