Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210906/kakha-kaladze-sdal-test-na-narkotiki-259345873.html
Каха Каладзе сдал тест на наркотики
Каха Каладзе сдал тест на наркотики
Мэр грузинской столицы призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T13:11+0400
2021-09-06T13:17+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
наркотики
местные выборы
тбилиси
каладзе - мэр "мечты"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/18/250142148_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cdee443458d7dc0c34c63cb843ec4359.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры столицы на предстоящих выборах в местное самоуправление Каха Каладзе сдал тест на наркотики в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули.Каладзе сам выступил с такой инициативой в эфире одного из грузинских телеканалов. По его словам, во всех европейских странах, кандидаты перед выборами должны сдавать тест на наркотики.Согласно действующему законодательству, кандидаты на государственную службу должны сдать тест как минимум на пять препаратов. Это группа морфина, марихуана, амфетамин, метадон и бупренорфин."По инициативе господина Кахи к этим пяти группам были добавлены три группы, а именно кокаин, метамфетамин и так называемый "экстази". Отрицательный результат был получен при тестировании кандидата по всем восьми веществам. То есть биологический материал оказался чистым", – заявил журналистам руководитель управления бюро экспертизы Гури Менабдишвили.Мэр Тбилиси призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру – сдать тест и представить результаты общественности.Выборы пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/18/250142148_35:146:977:853_1920x0_80_0_0_f0e40ebf41d76ce474a1b148d328c22d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, каха каладзе, наркотики, местные выборы, тбилиси, каладзе - мэр "мечты"

Каха Каладзе сдал тест на наркотики

13:11 06.09.2021 (обновлено: 13:17 06.09.2021)
381
© Government of GeorgiaКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© Government of Georgia
Мэр грузинской столицы призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры столицы на предстоящих выборах в местное самоуправление Каха Каладзе сдал тест на наркотики в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
Каладзе сам выступил с такой инициативой в эфире одного из грузинских телеканалов. По его словам, во всех европейских странах, кандидаты перед выборами должны сдавать тест на наркотики.

"Несколько дней назад я сделал заявление касательно популяризации здорового образа жизни. Согласно ответу, я полностью чист, поэтому чистые выборы и популяризация чистой, здоровой жизни будут очень важны для меня, для моих товарищей по команде", – заявил Каладзе журналистам.

Согласно действующему законодательству, кандидаты на государственную службу должны сдать тест как минимум на пять препаратов. Это группа морфина, марихуана, амфетамин, метадон и бупренорфин.
"По инициативе господина Кахи к этим пяти группам были добавлены три группы, а именно кокаин, метамфетамин и так называемый "экстази". Отрицательный результат был получен при тестировании кандидата по всем восьми веществам. То есть биологический материал оказался чистым", – заявил журналистам руководитель управления бюро экспертизы Гури Менабдишвили.
Мэр Тбилиси призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру – сдать тест и представить результаты общественности.
Выборы пройдут 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:15Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
14:32Беспорядки в Тбилиси: омбудсмен требует привлечь двух лиц к уголовной ответственности
14:03Талибы пригласили Меркель в Афганистан
13:46Главный тренер сборной Испании по футболу: матч против Грузии не был простым
13:28Жертвой коронавируса в Грузии стал 15-летний подросток
13:11Каха Каладзе сдал тест на наркотики
12:55Премьер Грузии поздравил еврейский народ с праздником Рош ха-Шана
12:39Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы проиграли по всем аспектам
12:22В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
11:58COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:29"Такое случилось впервые за 35 лет": пилот об инциденте с рейсом Тбилиси-Вена
11:12Когда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?
10:54В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1120
10:39Точный прогноз погоды в Тбилиси на 6-12 сентября
10:24Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси
10:08Пострадавшие в ДТП с машиной скорой помощи в Тбилиси вне опасности
09:36В Грузии от рака в 2020 году скончались более 8 тысяч человек
09:20Курс лари на понедельник – 3,1196 GEL/$1
09:01Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти