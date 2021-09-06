https://sputnik-georgia.ru/20210906/kakha-kaladze-sdal-test-na-narkotiki-259345873.html

Каха Каладзе сдал тест на наркотики

Каха Каладзе сдал тест на наркотики

Мэр грузинской столицы призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T13:11+0400

2021-09-06T13:11+0400

2021-09-06T13:17+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

каха каладзе

наркотики

местные выборы

тбилиси

каладзе - мэр "мечты"

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры столицы на предстоящих выборах в местное самоуправление Каха Каладзе сдал тест на наркотики в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули.Каладзе сам выступил с такой инициативой в эфире одного из грузинских телеканалов. По его словам, во всех европейских странах, кандидаты перед выборами должны сдавать тест на наркотики.Согласно действующему законодательству, кандидаты на государственную службу должны сдать тест как минимум на пять препаратов. Это группа морфина, марихуана, амфетамин, метадон и бупренорфин."По инициативе господина Кахи к этим пяти группам были добавлены три группы, а именно кокаин, метамфетамин и так называемый "экстази". Отрицательный результат был получен при тестировании кандидата по всем восьми веществам. То есть биологический материал оказался чистым", – заявил журналистам руководитель управления бюро экспертизы Гури Менабдишвили.Мэр Тбилиси призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру – сдать тест и представить результаты общественности.Выборы пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, каха каладзе, наркотики, местные выборы, тбилиси, каладзе - мэр "мечты"