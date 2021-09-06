https://sputnik-georgia.ru/20210906/kakha-kaladze-sdal-test-na-narkotiki-259345873.html
Каха Каладзе сдал тест на наркотики
Каха Каладзе сдал тест на наркотики
Мэр грузинской столицы призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T13:11+0400
2021-09-06T13:11+0400
2021-09-06T13:17+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
наркотики
местные выборы
тбилиси
каладзе - мэр "мечты"
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры столицы на предстоящих выборах в местное самоуправление Каха Каладзе сдал тест на наркотики в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули.Каладзе сам выступил с такой инициативой в эфире одного из грузинских телеканалов. По его словам, во всех европейских странах, кандидаты перед выборами должны сдавать тест на наркотики.Согласно действующему законодательству, кандидаты на государственную службу должны сдать тест как минимум на пять препаратов. Это группа морфина, марихуана, амфетамин, метадон и бупренорфин."По инициативе господина Кахи к этим пяти группам были добавлены три группы, а именно кокаин, метамфетамин и так называемый "экстази". Отрицательный результат был получен при тестировании кандидата по всем восьми веществам. То есть биологический материал оказался чистым", – заявил журналистам руководитель управления бюро экспертизы Гури Менабдишвили.Мэр Тбилиси призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру – сдать тест и представить результаты общественности.Выборы пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, каха каладзе, наркотики, местные выборы, тбилиси, каладзе - мэр "мечты"
Каха Каладзе сдал тест на наркотики
13:11 06.09.2021 (обновлено: 13:17 06.09.2021)
Мэр грузинской столицы призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры столицы на предстоящих выборах в местное самоуправление Каха Каладзе сдал тест на наркотики в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
Каладзе сам выступил с такой инициативой в эфире одного из грузинских телеканалов. По его словам, во всех европейских странах, кандидаты перед выборами должны сдавать тест на наркотики.
"Несколько дней назад я сделал заявление касательно популяризации здорового образа жизни. Согласно ответу, я полностью чист, поэтому чистые выборы и популяризация чистой, здоровой жизни будут очень важны для меня, для моих товарищей по команде", – заявил Каладзе журналистам.
Согласно действующему законодательству, кандидаты на государственную службу должны сдать тест как минимум на пять препаратов. Это группа морфина, марихуана, амфетамин, метадон и бупренорфин.
"По инициативе господина Кахи к этим пяти группам были добавлены три группы, а именно кокаин, метамфетамин и так называемый "экстази". Отрицательный результат был получен при тестировании кандидата по всем восьми веществам. То есть биологический материал оказался чистым", – заявил журналистам руководитель управления бюро экспертизы Гури Менабдишвили.
Мэр Тбилиси призвал других участников предвыборной гонки последовать его примеру – сдать тест и представить результаты общественности.
Выборы пройдут 2 октября.
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