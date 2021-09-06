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https://sputnik-georgia.ru/20210906/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-sentyabrya-2021-259265106.html
Какой сегодня церковный праздник: 6 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 6 сентября 2021
По православному церковному календарю 6 сентября отмечают день памяти святых Евтихия, Татиона, Сиры, Георгия и других 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T01:00+0400
2021-09-06T01:00+0400
религия
справки
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕвтихийПо церковному календарю 6 сентября поминают священномученика Евтихия, ученика апостолов Павла и Иоанна Богослова.Родился будущий святой в городе Севастии Палестинской. К лику 70 апостолов Евтихия не причислили, хотя за свои труды вместе со старшими учениками Христа, которые поставили его епископом, получил наименование апостола.Услышав проповедь о Спасителе, Евтихий сначала стал учеником Иоанна Богослова, а потом проповедовал вместе со святым Павлом в разных странах. Евтихий перенес много испытаний. Свой подвиг священномученик окончил в родном городе – его казнили в начале II века.ТатионПо церковному календарю 6 сентября поминают мученика Татиона, пострадавшего при императоре Диоклитиане (284-305).Жил будущий святой в Вифинии. Когда гонители христиан узнали, что он верует в Господа, его схватили и привели в город Клавдиополь к правителю Урбану.Святого неоднократно принуждали отречься, заключали в темницу и жестоко пытали. В очередной раз избив мученика палками, повлекли его на казнь за город. Исповедник, перекрестившись, скончался по дороге. Произошло это в 305 году.Персидская деваПо церковному календарю 6 сентября поминают мученицу Сиру, жившую в VI веке.Родилась будущая святая в семье знаменитого жреца-огнепоклонника в городе Карх-Селевкии (территория современного Ирана). Отец девы побоявшись, что дочь заинтересуется христианством, отдал ее на воспитание в языческий храм, и Сира стала жрицей.Однажды разговорившись с нищими-христианками, Сира уверовала в Христа и стала учить молитвы, псалмы и читать христианские книги. С просьбой о крещении дева пришла к местному епископу. Святитель, опасаясь преследования христиан со стороны жрецов, посоветовал деве сначала открыться родным.Как-то во время ритуала она громко воскликнула: "Я христианка, отрекаюсь от ложных богов и верую в Истинного Бога!" Отец то уговаривал дочь, то бил ее, то грозил ей, но дева была непреклонна.Тогда он выдал дочь властям и ее заточили в тюрьму. Подкупив стражу, Сира отлучилась на один день из тюрьмы, чтобы принять крещение. Мученицу казнили в 558-м.Георгий ЛимниотПо церковному календарю 6 сентября поминают преподобного Георгия Лимниота, жившего в VIII веке.Преподобный был монахом в Олимпийском монастыре близ Константинополя. Георгий пострадал при императоре-иконоборце Льве Исавре (716-741) за почитание икон.Преподобного жестоко пытали, принуждая отречься. Он скончался примерно в 716 году.ИмениныПо церковному календарю 6 сентября именины отмечают Арсений, Георгий и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html
https://sputnik-georgia.ru/20190120/Mechet-sinagoga-i-tserkvi-v-odnom-kvartale-kak-v-Tbilisi-uzhivayutsya-vse-religii-243982801.html
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 6 сентября 2021

01:00 06.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerХрам Баграта
Храм Баграта - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По православному церковному календарю 6 сентября отмечают день памяти святых Евтихия, Татиона, Сиры, Георгия и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евтихий

По церковному календарю 6 сентября поминают священномученика Евтихия, ученика апостолов Павла и Иоанна Богослова.
Родился будущий святой в городе Севастии Палестинской. К лику 70 апостолов Евтихия не причислили, хотя за свои труды вместе со старшими учениками Христа, которые поставили его епископом, получил наименование апостола.
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Услышав проповедь о Спасителе, Евтихий сначала стал учеником Иоанна Богослова, а потом проповедовал вместе со святым Павлом в разных странах. Евтихий перенес много испытаний. Свой подвиг священномученик окончил в родном городе – его казнили в начале II века.

Татион

По церковному календарю 6 сентября поминают мученика Татиона, пострадавшего при императоре Диоклитиане (284-305).
Жил будущий святой в Вифинии. Когда гонители христиан узнали, что он верует в Господа, его схватили и привели в город Клавдиополь к правителю Урбану.
Святого неоднократно принуждали отречься, заключали в темницу и жестоко пытали. В очередной раз избив мученика палками, повлекли его на казнь за город. Исповедник, перекрестившись, скончался по дороге. Произошло это в 305 году.

Персидская дева

По церковному календарю 6 сентября поминают мученицу Сиру, жившую в VI веке.
Родилась будущая святая в семье знаменитого жреца-огнепоклонника в городе Карх-Селевкии (территория современного Ирана). Отец девы побоявшись, что дочь заинтересуется христианством, отдал ее на воспитание в языческий храм, и Сира стала жрицей.
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Однажды разговорившись с нищими-христианками, Сира уверовала в Христа и стала учить молитвы, псалмы и читать христианские книги. С просьбой о крещении дева пришла к местному епископу. Святитель, опасаясь преследования христиан со стороны жрецов, посоветовал деве сначала открыться родным.
Как-то во время ритуала она громко воскликнула: "Я христианка, отрекаюсь от ложных богов и верую в Истинного Бога!" Отец то уговаривал дочь, то бил ее, то грозил ей, но дева была непреклонна.
Тогда он выдал дочь властям и ее заточили в тюрьму. Подкупив стражу, Сира отлучилась на один день из тюрьмы, чтобы принять крещение. Мученицу казнили в 558-м.

Георгий Лимниот

По церковному календарю 6 сентября поминают преподобного Георгия Лимниота, жившего в VIII веке.
Преподобный был монахом в Олимпийском монастыре близ Константинополя. Георгий пострадал при императоре-иконоборце Льве Исавре (716-741) за почитание икон.
Преподобного жестоко пытали, принуждая отречься. Он скончался примерно в 716 году.

Именины

По церковному календарю 6 сентября именины отмечают Арсений, Георгий и Петр.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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