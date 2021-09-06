Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/minzdrav-gruzii-ne-budet-protiv-vozobnovleniya-raboty-obschestvennogo-transporta-259361525.html
Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта
Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта
Работа общественного транспорта в крупных города Грузии из-за пандемии коронавируса остановлена до 13 сентября 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T19:04+0400
2021-09-06T19:04+0400
четвертая волна
новости
грузия
транспорт
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/12/250383430_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_8222c5f268e3da149b1093641adb45a4.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минздрав Грузии, предположительно, поддержит возобновление работы общественного транспорта, об этом глава ведомства Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телекомпании Rustavi 2."Мы, предположительно, поддержим открытие транспорта, чтобы наши граждане эффективно могли передвигаться с началом учебного процесса. Завтра мы от инспекции труда узнаем о тех эффективных мероприятиях, которые могут быть осуществлены в транспортной сфере с целью предотвращения распространения инфекции в условиях повышенной мобильности", – заявила Тикарадзе.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что решение о приостановление работы общественного транспорта было принято для "снижения жизненных рисков", перед которым страна оказалась из-за сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации. И эта мера себя оправдала – четвертая коронавируса пошла на спад.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20201021/O-chem-pishut-gruzinskie-gazety-transport--osnovnaya-prichina-rasprostraneniya-koronavirusa-249772191.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/12/250383430_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_fb1be68a08cc98a173655186c16ea821.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, транспорт, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта

19:04 06.09.2021
510
© Sputnik / Alex ShlamovЕкатерина Тикарадзе
Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Работа общественного транспорта в крупных города Грузии из-за пандемии коронавируса остановлена до 13 сентября
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минздрав Грузии, предположительно, поддержит возобновление работы общественного транспорта, об этом глава ведомства Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телекомпании Rustavi 2.
"Мы, предположительно, поддержим открытие транспорта, чтобы наши граждане эффективно могли передвигаться с началом учебного процесса. Завтра мы от инспекции труда узнаем о тех эффективных мероприятиях, которые могут быть осуществлены в транспортной сфере с целью предотвращения распространения инфекции в условиях повышенной мобильности", – заявила Тикарадзе.
Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2020
О чем пишут грузинские газеты: транспорт – основная причина распространения коронавируса
21 октября 2020, 23:00
1266
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что решение о приостановление работы общественного транспорта было принято для "снижения жизненных рисков", перед которым страна оказалась из-за сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации. И эта мера себя оправдала – четвертая коронавируса пошла на спад.

"Прогноз очень благонадежный. Это очень важно для того, чтобы мы впоследствии на совете обсуждали другие дополнительные эффективные мероприятия, будут это мероприятия по открытию или введению определенных более эффективных правил", – отметила Тикарадзе.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
200001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:34Спикер парламента Грузии встретится с председателем ПА ОБСЕ
19:17Саакашвили пообещал вернуться в Грузию к предстоящим выборам
19:04Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта
18:49В Москве прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
18:35Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо
18:19Абашидзе и Карасин планируют встретиться в Праге в октябре
17:49Новые поправки в Конституцию Грузии: о чем договорились "Мечта" и оппозиция?
17:20Грузинский бизнесмен передал государству фамильный меч Чавчавадзе
17:05С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников
16:55Президент Грузии поздравила еврейский народ с Новым годом
16:17В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации
16:09За "красный" фонтан в центре Тбилиси активистам придется платить штраф
15:24Грузия в ожидании пятой волны коронавируса? – к чему готовится Минздрав
15:15Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
14:32Беспорядки в Тбилиси: омбудсмен требует привлечь двух лиц к уголовной ответственности
14:03Талибы пригласили Меркель в Афганистан
13:46Главный тренер сборной Испании по футболу: матч против Грузии не был простым
13:28Жертвой коронавируса в Грузии стал 15-летний подросток
13:11Каха Каладзе сдал тест на наркотики
12:55Премьер Грузии поздравил еврейский народ с праздником Рош ха-Шана