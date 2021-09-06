https://sputnik-georgia.ru/20210906/minzdrav-gruzii-ne-budet-protiv-vozobnovleniya-raboty-obschestvennogo-transporta-259361525.html

Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта

Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта

Работа общественного транспорта в крупных города Грузии из-за пандемии коронавируса остановлена до 13 сентября 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T19:04+0400

2021-09-06T19:04+0400

2021-09-06T19:04+0400

четвертая волна

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минздрав Грузии, предположительно, поддержит возобновление работы общественного транспорта, об этом глава ведомства Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телекомпании Rustavi 2."Мы, предположительно, поддержим открытие транспорта, чтобы наши граждане эффективно могли передвигаться с началом учебного процесса. Завтра мы от инспекции труда узнаем о тех эффективных мероприятиях, которые могут быть осуществлены в транспортной сфере с целью предотвращения распространения инфекции в условиях повышенной мобильности", – заявила Тикарадзе.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что решение о приостановление работы общественного транспорта было принято для "снижения жизненных рисков", перед которым страна оказалась из-за сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации. И эта мера себя оправдала – четвертая коронавируса пошла на спад.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20201021/O-chem-pishut-gruzinskie-gazety-transport--osnovnaya-prichina-rasprostraneniya-koronavirusa-249772191.html

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