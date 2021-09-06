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Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта
Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта
Работа общественного транспорта в крупных города Грузии из-за пандемии коронавируса остановлена до 13 сентября 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T19:04+0400
2021-09-06T19:04+0400
2021-09-06T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минздрав Грузии, предположительно, поддержит возобновление работы общественного транспорта, об этом глава ведомства Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телекомпании Rustavi 2."Мы, предположительно, поддержим открытие транспорта, чтобы наши граждане эффективно могли передвигаться с началом учебного процесса. Завтра мы от инспекции труда узнаем о тех эффективных мероприятиях, которые могут быть осуществлены в транспортной сфере с целью предотвращения распространения инфекции в условиях повышенной мобильности", – заявила Тикарадзе.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что решение о приостановление работы общественного транспорта было принято для "снижения жизненных рисков", перед которым страна оказалась из-за сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации. И эта мера себя оправдала – четвертая коронавируса пошла на спад.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20201021/O-chem-pishut-gruzinskie-gazety-transport--osnovnaya-prichina-rasprostraneniya-koronavirusa-249772191.html
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новости, грузия, транспорт, коронавирус covid-19
Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта
Работа общественного транспорта в крупных города Грузии из-за пандемии коронавируса остановлена до 13 сентября
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik.
Минздрав Грузии, предположительно, поддержит возобновление работы общественного транспорта, об этом глава ведомства Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телекомпании Rustavi 2
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"Мы, предположительно, поддержим открытие транспорта, чтобы наши граждане эффективно могли передвигаться с началом учебного процесса. Завтра мы от инспекции труда узнаем о тех эффективных мероприятиях, которые могут быть осуществлены в транспортной сфере с целью предотвращения распространения инфекции в условиях повышенной мобильности", – заявила Тикарадзе.
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что решение о приостановление работы общественного транспорта было принято для "снижения жизненных рисков", перед которым страна оказалась из-за сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации. И эта мера себя оправдала – четвертая коронавируса пошла на спад.
"Прогноз очень благонадежный. Это очень важно для того, чтобы мы впоследствии на совете обсуждали другие дополнительные эффективные мероприятия, будут это мероприятия по открытию или введению определенных более эффективных правил", – отметила Тикарадзе.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.
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