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На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы
На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы
К поискам пропавших подключились спасатели. Но работу осложняет плохая видимость и погодные условия 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T22:46+0400
2021-09-06T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Альпинисты из Молдовы - отец и сын Куликовы - пропали во время восхождения на гору Ушба в Сванети. Об этом написала мать и супруга пропавших Галина Куликова на своей странице в Facebook.По словам женщины, в последний раз муж и сын связывались с ней 28 августа в 15:58. На следующий день они так и не вышли на связь. Больше сообщений от родных женщина не получала.Известно, что к поискам пропавших подключились спасатели. Что касается вертолета, то его работу осложняет плохая видимость и погодные условия.Sputnik Грузия связался со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями. В пресс-службе ведомства пообещали утром связаться со спасателями в Сванети и сообщить последние новости о поисковой операции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы

22:46 06.09.2021 (обновлено: 22:57 06.09.2021)
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© photo: courtesy of Elisabeth JoudroГора Ушба в регионе Сванети
Гора Ушба в регионе Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: courtesy of Elisabeth Joudro
К поискам пропавших подключились спасатели. Но работу осложняет плохая видимость и погодные условия
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Альпинисты из Молдовы - отец и сын Куликовы - пропали во время восхождения на гору Ушба в Сванети. Об этом написала мать и супруга пропавших Галина Куликова на своей странице в Facebook.
По словам женщины, в последний раз муж и сын связывались с ней 28 августа в 15:58. На следующий день они так и не вышли на связь. Больше сообщений от родных женщина не получала.
Известно, что к поискам пропавших подключились спасатели. Что касается вертолета, то его работу осложняет плохая видимость и погодные условия.
Sputnik Грузия связался со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями. В пресс-службе ведомства пообещали утром связаться со спасателями в Сванети и сообщить последние новости о поисковой операции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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