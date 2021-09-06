https://sputnik-georgia.ru/20210906/pomnyu-tolko-adskuyu-bol-evgeniya-papunaishvili-ekstrenno-gospitalizirovali-259351432.html

"Помню только адскую боль": Евгения Папунаишвили экстренно госпитализировали

"Помню только адскую боль": Евгения Папунаишвили экстренно госпитализировали

В данное время врачи исследуют артиста и пытаются найти причину его сильных болей 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T15:39+0400

2021-09-06T15:39+0400

2021-09-06T15:52+0400

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евгений папунаишвили

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известный танцор, участник шоу "Танцы со звездами" Евгений Папунаишвили госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, шоумен поделился фото из палаты.Артист написал пост, где отметил, что утром выпил кофе, принял душ, но в момент, когда наклонился за одеждой, помнит только адскую боль в спине."Понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы. Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований, и два дня в горизонтальном положении", – пишет Папунаишвили.Однако вчера артисту удалось встать и немного пройтись как "улитка", пишет Папунаишвили, призывая всех беречь себя.Популярные российские артисты поддержали Папунаишвили своими комментариями и пожеланиями о скором выздоровлении.Что касается диагноза, то пока врачи выясняют причину болей артиста.Читайте также:

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евгений папунаишвили, российский шоу-бизнес