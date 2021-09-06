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https://sputnik-georgia.ru/20210906/pomnyu-tolko-adskuyu-bol-evgeniya-papunaishvili-ekstrenno-gospitalizirovali-259351432.html
"Помню только адскую боль": Евгения Папунаишвили экстренно госпитализировали
"Помню только адскую боль": Евгения Папунаишвили экстренно госпитализировали
В данное время врачи исследуют артиста и пытаются найти причину его сильных болей 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T15:39+0400
2021-09-06T15:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
евгений папунаишвили
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известный танцор, участник шоу "Танцы со звездами" Евгений Папунаишвили госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, шоумен поделился фото из палаты.Артист написал пост, где отметил, что утром выпил кофе, принял душ, но в момент, когда наклонился за одеждой, помнит только адскую боль в спине."Понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы. Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований, и два дня в горизонтальном положении", – пишет Папунаишвили.Однако вчера артисту удалось встать и немного пройтись как "улитка", пишет Папунаишвили, призывая всех беречь себя.Популярные российские артисты поддержали Папунаишвили своими комментариями и пожеланиями о скором выздоровлении.Что касается диагноза, то пока врачи выясняют причину болей артиста.Читайте также:
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евгений папунаишвили, российский шоу-бизнес

"Помню только адскую боль": Евгения Папунаишвили экстренно госпитализировали

15:39 06.09.2021 (обновлено: 15:52 06.09.2021)
854
© FB / Евгений ПапунаишвилиЕвгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© FB / Евгений Папунаишвили
В данное время врачи исследуют артиста и пытаются найти причину его сильных болей
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известный танцор, участник шоу "Танцы со звездами" Евгений Папунаишвили госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, шоумен поделился фото из палаты.
Артист написал пост, где отметил, что утром выпил кофе, принял душ, но в момент, когда наклонился за одеждой, помнит только адскую боль в спине.
"Понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы. Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований, и два дня в горизонтальном положении", – пишет Папунаишвили.
Однако вчера артисту удалось встать и немного пройтись как "улитка", пишет Папунаишвили, призывая всех беречь себя.
Популярные российские артисты поддержали Папунаишвили своими комментариями и пожеланиями о скором выздоровлении.
Что касается диагноза, то пока врачи выясняют причину болей артиста.
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