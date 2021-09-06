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Премьер Грузии поздравил еврейский народ с праздником Рош ха-Шана
Премьер Грузии поздравил еврейский народ с праздником Рош ха-Шана
Еврейский Новый год отмечается два дня подряд в новолуние 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T12:55+0400
2021-09-06T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех евреев с праздником Рош ха-Шана – с еврейским Новым годом."Я хочу пожелать здоровья и благосостояния еврейскому народу, мира и прогресса Государству Израиль, нашему преданному другу, который всегда поддерживает нас. Отношения, сложившиеся между нашими странами, братство и любовь становятся все тверже и я уверен, так будет всегда", – написал Гарибашвили в Facebook.Рош ха-Шана – подвижный праздник, он привязан к лунному календарю и приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря. По Григорианскому календарю это сентябрь или октябрь. Еврейский Новый год отмечается два дня подряд в новолуние.В переводе с древнееврейского Рош ха-Шана – это "голова года".С Новым годом связаны несколько событий Ветхого Завета – это сотворение Адама и Евы, вкушение запретного плода и окончание Всемирного потопа.В синагогах трубят в рог шофар, что символизирует вызов на Божественный суд и призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, израиль, новый год

Премьер Грузии поздравил еврейский народ с праздником Рош ха-Шана

12:55 06.09.2021 (обновлено: 14:14 06.09.2021)
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© AP Photo / Maya AlleruzzoИзраильтяне с флагами страны
Израильтяне с флагами страны - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Еврейский Новый год отмечается два дня подряд в новолуние
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех евреев с праздником Рош ха-Шана – с еврейским Новым годом.
"Я хочу пожелать здоровья и благосостояния еврейскому народу, мира и прогресса Государству Израиль, нашему преданному другу, который всегда поддерживает нас. Отношения, сложившиеся между нашими странами, братство и любовь становятся все тверже и я уверен, так будет всегда", – написал Гарибашвили в Facebook.
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Рош ха-Шана – подвижный праздник, он привязан к лунному календарю и приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря. По Григорианскому календарю это сентябрь или октябрь. Еврейский Новый год отмечается два дня подряд в новолуние.
В переводе с древнееврейского Рош ха-Шана – это "голова года".
С Новым годом связаны несколько событий Ветхого Завета – это сотворение Адама и Евы, вкушение запретного плода и окончание Всемирного потопа.
В синагогах трубят в рог шофар, что символизирует вызов на Божественный суд и призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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