https://sputnik-georgia.ru/20210906/premer-gruzii-pozdravil-evreyskiy-narod-s-prazdnikom-rosh-kha-shana-259345210.html

Премьер Грузии поздравил еврейский народ с праздником Рош ха-Шана

Премьер Грузии поздравил еврейский народ с праздником Рош ха-Шана

Еврейский Новый год отмечается два дня подряд в новолуние 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T12:55+0400

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новости

грузия

ираклий гарибашвили

израиль

новый год

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех евреев с праздником Рош ха-Шана – с еврейским Новым годом."Я хочу пожелать здоровья и благосостояния еврейскому народу, мира и прогресса Государству Израиль, нашему преданному другу, который всегда поддерживает нас. Отношения, сложившиеся между нашими странами, братство и любовь становятся все тверже и я уверен, так будет всегда", – написал Гарибашвили в Facebook.Рош ха-Шана – подвижный праздник, он привязан к лунному календарю и приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря. По Григорианскому календарю это сентябрь или октябрь. Еврейский Новый год отмечается два дня подряд в новолуние.В переводе с древнееврейского Рош ха-Шана – это "голова года".С Новым годом связаны несколько событий Ветхого Завета – это сотворение Адама и Евы, вкушение запретного плода и окончание Всемирного потопа.В синагогах трубят в рог шофар, что символизирует вызов на Божественный суд и призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210528/Premer-ministr-Gruzii-pozdravil-Ilkhama-Alieva-s-Dnem-Respubliki-251858633.html

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