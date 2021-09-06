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С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников

С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников

Грузия успешно восстанавливает авиасообщение – в страну вернулись и продолжают работать 98% авиакомпаний-партнеров 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T17:05+0400

2021-09-06T17:05+0400

2021-09-06T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия за первые восемь месяцев 2021 года приняла более миллиона международных путешественников и улучшила показатели 2019 года на 18%, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили журналистам после рабочей встречи с представителями ассоциаций, работающих в сфере туризма и гражданской авиации.Что касается доходов, то по словам Квривишвили, за первые восемь месяцев туризм принес казне более 505 миллионов лари.Кроме того, Грузия вернула на авиарынок 98% авиакомпаний-партнеров, работающих в стране в 2019 году,По ее словам, динамика активизации авиации ощутима."По данным за август, восстановлена работа 98% авиакомпаний-партнеров в нашей авиационной отрасли, работающих в 2019 году. Восстановлено более 90% прямых направлений, по которым мы выполняем рейсы из всех трех международных аэропортов. Самое главное, что усиление авиации способствовало быстрому восстановлению пассажиропотока. Все это отражается на укреплении туристического сектора", – сказала Квривишвили.С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210527/Stolitsy-Gruzii-i-Gretsii-svyazhut-regulyarnye-aviareysy-251851485.html

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экономика, новости, грузия, авиасообщение в грузии