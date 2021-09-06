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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/s-nachala-goda-gruziyu-posetili-bolee-milliona-mezhdunarodnykh-puteshestvennikov-259356543.html
С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников
С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников
Грузия успешно восстанавливает авиасообщение – в страну вернулись и продолжают работать 98% авиакомпаний-партнеров 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T17:05+0400
2021-09-06T17:08+0400
четвертая волна
экономика
новости
грузия
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия за первые восемь месяцев 2021 года приняла более миллиона международных путешественников и улучшила показатели 2019 года на 18%, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили журналистам после рабочей встречи с представителями ассоциаций, работающих в сфере туризма и гражданской авиации.Что касается доходов, то по словам Квривишвили, за первые восемь месяцев туризм принес казне более 505 миллионов лари.Кроме того, Грузия вернула на авиарынок 98% авиакомпаний-партнеров, работающих в стране в 2019 году,По ее словам, динамика активизации авиации ощутима."По данным за август, восстановлена работа 98% авиакомпаний-партнеров в нашей авиационной отрасли, работающих в 2019 году. Восстановлено более 90% прямых направлений, по которым мы выполняем рейсы из всех трех международных аэропортов. Самое главное, что усиление авиации способствовало быстрому восстановлению пассажиропотока. Все это отражается на укреплении туристического сектора", – сказала Квривишвили.С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210527/Stolitsy-Gruzii-i-Gretsii-svyazhut-regulyarnye-aviareysy-251851485.html
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экономика, новости, грузия, авиасообщение в грузии

С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников

17:05 06.09.2021 (обновлено: 17:08 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие авиасообщения Москва-Баку на самолётах Boeing 787 Dreamliner
Открытие авиасообщения Москва-Баку на самолётах Boeing 787 Dreamliner - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Евгений Биятов
/
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Грузия успешно восстанавливает авиасообщение – в страну вернулись и продолжают работать 98% авиакомпаний-партнеров
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия за первые восемь месяцев 2021 года приняла более миллиона международных путешественников и улучшила показатели 2019 года на 18%, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили журналистам после рабочей встречи с представителями ассоциаций, работающих в сфере туризма и гражданской авиации.
Что касается доходов, то по словам Квривишвили, за первые восемь месяцев туризм принес казне более 505 миллионов лари.
Пассажирский самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2021
Столицы Грузии и Греции свяжут регулярные авиарейсы
27 мая, 15:22
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Кроме того, Грузия вернула на авиарынок 98% авиакомпаний-партнеров, работающих в стране в 2019 году,

"По данным сектора авиации и туризма, за последние восемь месяцев выявлена динамика очень быстрого и положительного восстановления авиации, что также признано международной организацией. В августе Евроконтроль назвал Грузию второй страной с самой быстрой динамикой восстановления авиасообщений, и по этим показателям мы опережаем такие страны, как Греция, Испания, Турция и т. д.", – сказала Квривишвили.

По ее словам, динамика активизации авиации ощутима.
"По данным за август, восстановлена работа 98% авиакомпаний-партнеров в нашей авиационной отрасли, работающих в 2019 году. Восстановлено более 90% прямых направлений, по которым мы выполняем рейсы из всех трех международных аэропортов. Самое главное, что усиление авиации способствовало быстрому восстановлению пассажиропотока. Все это отражается на укреплении туристического сектора", – сказала Квривишвили.
С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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