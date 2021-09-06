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https://sputnik-georgia.ru/20210906/sud-tbilisi-vozobnovil-rassmotrenie-dela-protiv-khazaradze-dzhaparidze-i-tsereteli-259364571.html
Суд Тбилиси возобновил рассмотрение дела против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели
Суд Тбилиси возобновил рассмотрение дела против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели
Судебные процессы проходят в ускоренном порядке и связано это с приближающимися выборами, заявил главный аудитор Счетной палаты Службы доходов Грузии 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T21:28+0400
2021-09-06T21:28+0400
новости
грузия
тбилисский городской суд
в грузии отмывали деньги? скандал вокруг tbc bank
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Рассмотрение уголовного дела об отмывании денег лидерами партии "Лело для Грузии", банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели возобновилось в Тбилисском городском суде.В качестве свидетеля в понедельник, 6 сентября, заслушали главного аудитора Счетной палаты Службы доходов Грузии Георгия Барамидзе.Как заявил перед судом генеральный директор TV Pirveli, сын Автандила Церетели Вато Церетели, судебные процессы проходят в ускоренном порядке и связано это, по его словам, с приближающимися выборами.В сентябре 2019 года Вахтанг (Вато) Церетели внес залог за своего отца, обвиняемого в оказании помощи в отмывании миллионов посредством TBC Bank. Тбилисский городской суд решил оставить Автандила Церетели, основателя компаний "Самгори трейд" и "Самгори М", на свободе под залог в размере 500 тысяч лари.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд". Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями "Самгори М" и "Самгори трейд" недвижимость.Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог – по 700 тысяч лари (около 235 тысяч долларов).Как заявил Автандил Церетели, он не совершал никакого преступления, а лишь одолжил деньги своим друзьям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210810/V-Gruzii-za-moshennichestvo-i-otmyvanie-deneg-zaderzhan-vysokopostavlennyy-chinovnik-252551729.html
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новости, грузия, тбилисский городской суд, в грузии отмывали деньги? скандал вокруг tbc bank, лело для грузии

Суд Тбилиси возобновил рассмотрение дела против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели

21:28 06.09.2021
654
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Судебные процессы проходят в ускоренном порядке и связано это с приближающимися выборами, заявил главный аудитор Счетной палаты Службы доходов Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Рассмотрение уголовного дела об отмывании денег лидерами партии "Лело для Грузии", банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели возобновилось в Тбилисском городском суде.
В качестве свидетеля в понедельник, 6 сентября, заслушали главного аудитора Счетной палаты Службы доходов Грузии Георгия Барамидзе.
Как заявил перед судом генеральный директор TV Pirveli, сын Автандила Церетели Вато Церетели, судебные процессы проходят в ускоренном порядке и связано это, по его словам, с приближающимися выборами.

"Мы приближаемся ко дню референдума, остается несколько недель, поэтому возобновился суд над моей семьей и он будет в ускоренном порядке. Не только суд над членами моей семьи, над членами семей критически настроенных представителей СМИ, медиаменеджерами", – сказал Вато Церетели.

В сентябре 2019 года Вахтанг (Вато) Церетели внес залог за своего отца, обвиняемого в оказании помощи в отмывании миллионов посредством TBC Bank. Тбилисский городской суд решил оставить Автандила Церетели, основателя компаний "Самгори трейд" и "Самгори М", на свободе под залог в размере 500 тысяч лари.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
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В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд". Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями "Самгори М" и "Самгори трейд" недвижимость.
Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог – по 700 тысяч лари (около 235 тысяч долларов).
Как заявил Автандил Церетели, он не совершал никакого преступления, а лишь одолжил деньги своим друзьям.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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