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https://sputnik-georgia.ru/20210906/takoe-sluchilos-vpervye-za-35-let-pilot-ob-intsidente-s-reysom-tbilisi-vena-259342070.html
"Такое случилось впервые за 35 лет": пилот об инциденте с рейсом Тбилиси-Вена
"Такое случилось впервые за 35 лет": пилот об инциденте с рейсом Тбилиси-Вена
В тот день от действий экипажа зависели жизни 150 пассажиров 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T11:29+0400
2021-09-06T11:41+0400
происшествия
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Пилот грузинской авиакомпании Georgian Airways Темур Толомашвили подробно рассказал об аварийной посадке самолета в Тбилисском международном аэропорту в эфире Первого канала.Самолет Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси-Вена, в воскресенье вечером совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. На борту находились более 150 пассажиров. Примерно два часа самолет кружил в воздухе, чтобы опустошить топливные баки.По словам Толомашвили, он заметил неполадку сразу же после взлета – одно из шасси не закрылось."У нас есть руководство, где написано, как надо поступить в той или иной ситуации, и мы начали действовать. На все ушло примерно 10-15 минут. Мы передали диспетчеру, что не можем набрать высоту и не можем сесть. Мы запросили несколько кругов над Тбилиси, чтобы понять, что и как, и нам дали такую возможность", – рассказал Толомашвили. По его словам, с таким дефектом шасси самолет не мог лететь в пункт назначения, он не разовьет нужную скорость."По протоколу мы должны были лететь к ближайшему аэропорту, либо туда, откуда взлетели", – пояснил пилот.Толомашвили подчеркнул, что экипаж сработал профессионально и слаженно."Я пилот с 35-летним стажем, но подобного случая у меня не было. Чаще бывали неполадки в навигационной системе. Это нестандартная ситуация, а не аварийная посадка. Это было первый и, надеюсь, последний такой случай", – заявил Толомашвили.Рейс Тбилиси-Вена все же вылетел, но без Темура Толомашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/samolet-reysa-tbilisi-vena-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-tbilisskom-aeroportu-259332528.html
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происшествия, грузия, тбилиси

"Такое случилось впервые за 35 лет": пилот об инциденте с рейсом Тбилиси-Вена

11:29 06.09.2021 (обновлено: 11:41 06.09.2021)
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© Facebook / Georgian AirwaysПассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways
Пассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© Facebook / Georgian Airways
В тот день от действий экипажа зависели жизни 150 пассажиров
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Пилот грузинской авиакомпании Georgian Airways Темур Толомашвили подробно рассказал об аварийной посадке самолета в Тбилисском международном аэропорту в эфире Первого канала.
© Facebook / NEWSGEORGIAпилот Темур Толомашвили
пилот Темур Толомашвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
пилот Темур Толомашвили
© Facebook / NEWSGEORGIA
Самолет Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси-Вена, в воскресенье вечером совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. На борту находились более 150 пассажиров. Примерно два часа самолет кружил в воздухе, чтобы опустошить топливные баки.
Пассажирский самолет в тбилисском аэропорту на стоянке - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
Самолет рейса Тбилиси-Вена совершил экстренную посадку в Тбилисском аэропорту
Вчера, 19:31
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По словам Толомашвили, он заметил неполадку сразу же после взлета – одно из шасси не закрылось.
"У нас есть руководство, где написано, как надо поступить в той или иной ситуации, и мы начали действовать. На все ушло примерно 10-15 минут. Мы передали диспетчеру, что не можем набрать высоту и не можем сесть. Мы запросили несколько кругов над Тбилиси, чтобы понять, что и как, и нам дали такую возможность", – рассказал Толомашвили.
По его словам, с таким дефектом шасси самолет не мог лететь в пункт назначения, он не разовьет нужную скорость.
"По протоколу мы должны были лететь к ближайшему аэропорту, либо туда, откуда взлетели", – пояснил пилот.
Толомашвили подчеркнул, что экипаж сработал профессионально и слаженно.
"Я пилот с 35-летним стажем, но подобного случая у меня не было. Чаще бывали неполадки в навигационной системе. Это нестандартная ситуация, а не аварийная посадка. Это было первый и, надеюсь, последний такой случай", – заявил Толомашвили.
Рейс Тбилиси-Вена все же вылетел, но без Темура Толомашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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