https://sputnik-georgia.ru/20210906/takoe-sluchilos-vpervye-za-35-let-pilot-ob-intsidente-s-reysom-tbilisi-vena-259342070.html

"Такое случилось впервые за 35 лет": пилот об инциденте с рейсом Тбилиси-Вена

"Такое случилось впервые за 35 лет": пилот об инциденте с рейсом Тбилиси-Вена

В тот день от действий экипажа зависели жизни 150 пассажиров 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T11:29+0400

2021-09-06T11:29+0400

2021-09-06T11:41+0400

происшествия

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Пилот грузинской авиакомпании Georgian Airways Темур Толомашвили подробно рассказал об аварийной посадке самолета в Тбилисском международном аэропорту в эфире Первого канала.Самолет Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси-Вена, в воскресенье вечером совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. На борту находились более 150 пассажиров. Примерно два часа самолет кружил в воздухе, чтобы опустошить топливные баки.По словам Толомашвили, он заметил неполадку сразу же после взлета – одно из шасси не закрылось."У нас есть руководство, где написано, как надо поступить в той или иной ситуации, и мы начали действовать. На все ушло примерно 10-15 минут. Мы передали диспетчеру, что не можем набрать высоту и не можем сесть. Мы запросили несколько кругов над Тбилиси, чтобы понять, что и как, и нам дали такую возможность", – рассказал Толомашвили. По его словам, с таким дефектом шасси самолет не мог лететь в пункт назначения, он не разовьет нужную скорость."По протоколу мы должны были лететь к ближайшему аэропорту, либо туда, откуда взлетели", – пояснил пилот.Толомашвили подчеркнул, что экипаж сработал профессионально и слаженно."Я пилот с 35-летним стажем, но подобного случая у меня не было. Чаще бывали неполадки в навигационной системе. Это нестандартная ситуация, а не аварийная посадка. Это было первый и, надеюсь, последний такой случай", – заявил Толомашвили.Рейс Тбилиси-Вена все же вылетел, но без Темура Толомашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210905/samolet-reysa-tbilisi-vena-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-tbilisskom-aeroportu-259332528.html

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