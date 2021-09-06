https://sputnik-georgia.ru/20210906/umer-znamenityy-frantsuzskiy-akter-zhan-pol-belmondo-259362516.html

Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо

Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо

Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T18:35+0400

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культура

в мире

франция

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, информацию подтвердил адвокат артиста, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Актер известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и других культовых картинах.Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, в мире, франция