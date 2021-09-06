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Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо
Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо
Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T18:35+0400
2021-09-06T18:35+0400
2021-09-06T18:44+0400
культура
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, информацию подтвердил адвокат артиста, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Актер известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и других культовых картинах.Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
культура, в мире, франция
Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо
18:35 06.09.2021 (обновлено: 18:44 06.09.2021)
Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik.
Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, информацию подтвердил адвокат артиста, передает РИА Новости
со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Актер известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и других культовых картинах.
Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.
После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.