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Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо
Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо
Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие 06.09.2021, Sputnik Грузия
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культура
в мире
франция
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, информацию подтвердил адвокат артиста, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Актер известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и других культовых картинах.Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, в мире, франция

Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо

18:35 06.09.2021 (обновлено: 18:44 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкТворческий вечер Жан-Поля Бельмондо
Творческий вечер Жан-Поля Бельмондо - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Игорь Руссак
/
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Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, информацию подтвердил адвокат артиста, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Актер известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и других культовых картинах.
Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.
После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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