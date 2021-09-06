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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-gruzii-ot-koronavirusa-vyzdorovela-111-letnyaya-patsientka-259340083.html
В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка
В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка
Пожилая женщина будет выписана из Республиканской больницы сегодня, а ее 80-летний сын продолжит лечение 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T10:54+0400
2021-09-06T10:54+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции вылечилась 111-летняя пациентка, она покинет Республиканскую больницу 6 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе клиники.Пожилая женщина была госпитализирована 12 дней назад. По словам врачей, она следовала всем рекомендациям медиков и прошла полный курс лечения.В клинике находится и ее 80-летний сын. Его состояние стабильное, он чувствует себя лучше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка

10:54 06.09.2021
550
© photo: Sputnik / StringerТбилисская республиканская больница
Тбилисская республиканская больница - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Пожилая женщина будет выписана из Республиканской больницы сегодня, а ее 80-летний сын продолжит лечение
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции вылечилась 111-летняя пациентка, она покинет Республиканскую больницу 6 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе клиники.
Пожилая женщина была госпитализирована 12 дней назад. По словам врачей, она следовала всем рекомендациям медиков и прошла полный курс лечения.
В клинике находится и ее 80-летний сын. Его состояние стабильное, он чувствует себя лучше.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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