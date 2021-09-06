https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-gruzii-ot-koronavirusa-vyzdorovela-111-letnyaya-patsientka-259340083.html

В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка

В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка

Пожилая женщина будет выписана из Республиканской больницы сегодня, а ее 80-летний сын продолжит лечение 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T10:54+0400

2021-09-06T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции вылечилась 111-летняя пациентка, она покинет Республиканскую больницу 6 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе клиники.Пожилая женщина была госпитализирована 12 дней назад. По словам врачей, она следовала всем рекомендациям медиков и прошла полный курс лечения.В клинике находится и ее 80-летний сын. Его состояние стабильное, он чувствует себя лучше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19