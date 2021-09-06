https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-gruzii-ot-koronavirusa-vyzdorovela-111-letnyaya-patsientka-259340083.html
В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка
В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка
Пожилая женщина будет выписана из Республиканской больницы сегодня, а ее 80-летний сын продолжит лечение 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T10:54+0400
2021-09-06T10:54+0400
2021-09-06T10:54+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24791/54/247915424_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c1cfed2865f3e9c8de96b9ab9c902231.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции вылечилась 111-летняя пациентка, она покинет Республиканскую больницу 6 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе клиники.Пожилая женщина была госпитализирована 12 дней назад. По словам врачей, она следовала всем рекомендациям медиков и прошла полный курс лечения.В клинике находится и ее 80-летний сын. Его состояние стабильное, он чувствует себя лучше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24791/54/247915424_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_853254283cd0820ce73743243ccf7256.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка
Пожилая женщина будет выписана из Республиканской больницы сегодня, а ее 80-летний сын продолжит лечение
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции вылечилась 111-летняя пациентка, она покинет Республиканскую больницу 6 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе клиники.
Пожилая женщина была госпитализирована 12 дней назад. По словам врачей, она следовала всем рекомендациям медиков и прошла полный курс лечения.
В клинике находится и ее 80-летний сын. Его состояние стабильное, он чувствует себя лучше.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.