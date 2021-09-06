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В Москве прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России

В Москве прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России

Представитель СК РФ прокомментировал строительство американских биолабораторий по периметру российских границ 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T18:49+0400

2021-09-06T18:49+0400

2021-09-06T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Россия и мировое сообщество обеспокоено расширением сети американских биологических лабораторий у российских границ, заявил зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров прокомментировал строительство американских биологических лабораторий по периметру российских границ.Представитель СК сделал заявление на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в апреле в интервью газете "Коммерсант" указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, появляются все новые и новые лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из этих лабораторий могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он добавил, что Вашингтон разрабатывает для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы.США не давали никакого значимого ответа на обеспокоенность относительно деятельности своих биологических лабораторий, хотя китайская сторона многократно призывала предоставить четкие пояснения относительно подобной деятельности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова Аверьянова.Во время Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о планах милитаристской Японии противостоять СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратила Советская армия в августе 1945 года. Трибунал поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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