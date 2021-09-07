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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/amnistiya-kovid-narusheniy-v-gruzii-deputaty-progolosuet-za-initsiativu-259375636.html
Амнистия ковид-нарушений в Грузии: депутаты проголосует за инициативу
Амнистия ковид-нарушений в Грузии: депутаты проголосует за инициативу
Амнистия спишет с населения штрафы на 76 миллионов лари за нарушение установленных коронавирусных ограничений 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T10:39+0400
2021-09-07T10:39+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
парламент грузии
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии на первом заседании осенней сессии во вторник в третьем чтении проголосует за пакет законопроектов, который предусматривает амнистию штрафов за нарушение ковид-ограничений.В рамках амнистии как от административной, так и от уголовной ответственности будут освобождены более 245 тысяч граждан и 344 юридических лица. Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок примерно в 76 миллионов лари.Указанную инициативу поддерживают и представители парламентской оппозиции."Мы полностью согласны с амнистией. Указанные штрафы были несправедливыми и не должны были быть оплачены населением", – заявил один из лидеров партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.Пакет законопроектов также поддерживают в правящей партии. Однако считают, что амнистия не должна восприниматься, как поощрение нарушений ковид-ограничения в будущем."С учетом социального положения (населения), премьер счел необходимым списать с граждан выписанные штрафы, и тем самым облегчить их материальное положение. Естественно, мы примем этот закон в третьем чтении", – заявил член парламентского большинства Гурам Мачарашвили.В связи с пандемией в Грузии введены штрафы за нарушение установленных ограничений.Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составлял две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического. За нарушение правил ношения масок размер штрафа 20 лари (примерно 6 долларов), а за повторное появление в общественных местах без масок – сумма удваивается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190919/V-Georgia-obyavlena-amnistiya-shtrafov-246542356.html
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общество, новости, грузия, парламент грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Амнистия ковид-нарушений в Грузии: депутаты проголосует за инициативу

10:39 07.09.2021
183
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaЭпидемия коронавируса - полиция проверяет как прохожие носят маски
Эпидемия коронавируса - полиция проверяет как прохожие носят маски - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Амнистия спишет с населения штрафы на 76 миллионов лари за нарушение установленных коронавирусных ограничений
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии на первом заседании осенней сессии во вторник в третьем чтении проголосует за пакет законопроектов, который предусматривает амнистию штрафов за нарушение ковид-ограничений.
В рамках амнистии как от административной, так и от уголовной ответственности будут освобождены более 245 тысяч граждан и 344 юридических лица. Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок примерно в 76 миллионов лари.
Пожилые люди покупают продукты на рынке - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2019
В Грузии объявлена амнистия штрафов
19 сентября 2019, 18:58
2636
Указанную инициативу поддерживают и представители парламентской оппозиции.
"Мы полностью согласны с амнистией. Указанные штрафы были несправедливыми и не должны были быть оплачены населением", – заявил один из лидеров партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.
Пакет законопроектов также поддерживают в правящей партии. Однако считают, что амнистия не должна восприниматься, как поощрение нарушений ковид-ограничения в будущем.
"С учетом социального положения (населения), премьер счел необходимым списать с граждан выписанные штрафы, и тем самым облегчить их материальное положение. Естественно, мы примем этот закон в третьем чтении", – заявил член парламентского большинства Гурам Мачарашвили.
В связи с пандемией в Грузии введены штрафы за нарушение установленных ограничений.
Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составлял две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического. За нарушение правил ношения масок размер штрафа 20 лари (примерно 6 долларов), а за повторное появление в общественных местах без масок – сумма удваивается.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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