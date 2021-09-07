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https://sputnik-georgia.ru/20210907/armeniya-likhtenshteyn-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-259387489.html
Армения-Лихтенштейн: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Армения-Лихтенштейн: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Армении и Лихтенштейна состоится 8 сентября в Ереване и начнется в 20:00 по тбилисскому времени 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T20:00+0400
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футбол
армения
прогноз на футбольный матч
лихтенштейн
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Сенсационное лидерство Армении в отборочной группе "J" предполагаемо завершилось после визита в Германию в прошлом туре. В Штутгарте подопечные Хоакина Капарроса разгромно проиграли 0:6, нанеся всего один удар в створ ворот.Для сборной Армении это поражение стало первым в нынешнем отборочном цикле. Тем не менее команда сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице (10 очков) и продолжает активно бороться за путевку на ЧМ.В спину сборной Армении дышат Румыния (9 очков) и Северная Македония (8 очков). В сложившейся ситуации армяне просто не имеют права терять очки в домашней игре против одной из худших сборных текущего отбора.В пяти матчах квалификации Лихтенштейн не набрал ни одного очка (таким достижением могут "похвастаться" Сан-Марино, Гибралтар, Эстония и Литва), пропустил 14 мячей и забил лишь один гол. Фаворит предстоящего матча, как мне кажется, очевиден.Но и букмекеры не дураки. Победа Армении оценивается смехотворными 1,15 (против 19 у соперника). Думаю, на эту позицию даже не стоит обращать внимания.В двух последних матчах отбора Армения не забивала (0:0 с Северной Македонией и 0:6 от Германии). Поэтому я рискну предположить, что хозяева захотят порадовать своих болельщиков и покажут яркий и зрелищный футбол с обилием опасных моментов. Учитывая слабую оборону Лихтенштейна, мой прогноз – Армения забьет минимум три гола в ворота гостей.Ставка: Армения забьет больше 2.5 мячей за 1,8.
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футбол, армения, прогноз на футбольный матч, лихтенштейн

Армения-Лихтенштейн: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

20:00 07.09.2021
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© Sputnik / Alex ShlamovСборная Армении забила гол грузинской команде. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
Сборная Армении забила гол грузинской команде. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Армении и Лихтенштейна состоится 8 сентября в Ереване и начнется в 20:00 по тбилисскому времени
Сенсационное лидерство Армении в отборочной группе "J" предполагаемо завершилось после визита в Германию в прошлом туре. В Штутгарте подопечные Хоакина Капарроса разгромно проиграли 0:6, нанеся всего один удар в створ ворот.
Для сборной Армении это поражение стало первым в нынешнем отборочном цикле. Тем не менее команда сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице (10 очков) и продолжает активно бороться за путевку на ЧМ.
В спину сборной Армении дышат Румыния (9 очков) и Северная Македония (8 очков). В сложившейся ситуации армяне просто не имеют права терять очки в домашней игре против одной из худших сборных текущего отбора.
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants / Перейти в фотобанкФутбол. Отборочный ЧЕ-2020. Матч Армения - Лихтенштейн
Футбол. Отборочный ЧЕ-2020. Матч Армения - Лихтенштейн - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Футбол. Отборочный ЧЕ-2020. Матч Армения - Лихтенштейн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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В пяти матчах квалификации Лихтенштейн не набрал ни одного очка (таким достижением могут "похвастаться" Сан-Марино, Гибралтар, Эстония и Литва), пропустил 14 мячей и забил лишь один гол. Фаворит предстоящего матча, как мне кажется, очевиден.
Но и букмекеры не дураки. Победа Армении оценивается смехотворными 1,15 (против 19 у соперника). Думаю, на эту позицию даже не стоит обращать внимания.
В двух последних матчах отбора Армения не забивала (0:0 с Северной Македонией и 0:6 от Германии). Поэтому я рискну предположить, что хозяева захотят порадовать своих болельщиков и покажут яркий и зрелищный футбол с обилием опасных моментов. Учитывая слабую оборону Лихтенштейна, мой прогноз – Армения забьет минимум три гола в ворота гостей.
Ставка: Армения забьет больше 2.5 мячей за 1,8.
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