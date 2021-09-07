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Болгария-Грузия: прогноз на товарищеский матч по футболу
Болгария-Грузия: прогноз на товарищеский матч по футболу
Тест-матч между сборными Болгарии и Грузии по футболу состоится 8 сентября в Софии и начнется в 20:30 по тбилисскому времени 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T16:00+0400
2021-09-07T16:00+0400
грузия
футбол
болгария
прогноз на футбольный матч
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Сборная Грузии очень неудачно провела два отборочных матча ЧМ-2022 в сентябре. Сначала подопечные Вилли Саньоля дома уступили Косово (0:1), после чего потерпели сокрушительное поражение от Испании (0:4). После пяти матчей в группе "В" сборная Грузии набрала только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице, практически потеряв шансы на попадание на ЧМ.Что касается сборной Болгарии, то подопечные Ясена Петрова располагаются на третьем месте в отборочной группе "С", набрав пять очков в пяти матчах, и по-прежнему сохраняют шансы на одно из первых двух мест в группе. В сентябре "львы" сыграли вничью (1:1) с действующими чемпионами Европы – итальянцами, и одержали минимальную победу (1:0) над Литвой.Между собой сборные Грузии и Болгарии встречались пять раз. В трех матчах победу одержали болгарские футболисты при одном поражении. Одна встреча завершилась вничью 0:0.В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение сборной Болгарии. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,75 (против 3,75 у Грузии).И все же в своем прогнозе я буде отталкиваться от команды Саньоля. Болгария своей цели в сентябре добилась – набрала четыре очка в двух матчах и сумела не проиграть сильнейшей Италии. Вряд ли Петров станет по полной нагружать своих уставших игроков. Вполне возможно, что на поле в Софии выйдут те футболисты, которые получают мало игровой практики.А вот сборной Грузии нужно как-то подсластить горькую пилюлю. Проигрыш в трех матчах подряд, да еще и без забитых голов, это уже ни в какие ворота не лезет. Понятно, в команде есть кадровые проблемы, но забить и не проиграть Грузия просто обязана.Ставка: а) Грузия забьет за 1,5 и б) Грузия не проиграет за 1,9.
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грузия, футбол, болгария, прогноз на футбольный матч

Болгария-Грузия: прогноз на товарищеский матч по футболу

16:00 07.09.2021
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© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEVОтборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на "Динамо Арене"
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Тест-матч между сборными Болгарии и Грузии по футболу состоится 8 сентября в Софии и начнется в 20:30 по тбилисскому времени
Сборная Грузии очень неудачно провела два отборочных матча ЧМ-2022 в сентябре. Сначала подопечные Вилли Саньоля дома уступили Косово (0:1), после чего потерпели сокрушительное поражение от Испании (0:4). После пяти матчей в группе "В" сборная Грузии набрала только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице, практически потеряв шансы на попадание на ЧМ.
Что касается сборной Болгарии, то подопечные Ясена Петрова располагаются на третьем месте в отборочной группе "С", набрав пять очков в пяти матчах, и по-прежнему сохраняют шансы на одно из первых двух мест в группе. В сентябре "львы" сыграли вничью (1:1) с действующими чемпионами Европы – итальянцами, и одержали минимальную победу (1:0) над Литвой.
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Болгария
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Болгария - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Болгария
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Между собой сборные Грузии и Болгарии встречались пять раз. В трех матчах победу одержали болгарские футболисты при одном поражении. Одна встреча завершилась вничью 0:0.
В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение сборной Болгарии. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,75 (против 3,75 у Грузии).
И все же в своем прогнозе я буде отталкиваться от команды Саньоля. Болгария своей цели в сентябре добилась – набрала четыре очка в двух матчах и сумела не проиграть сильнейшей Италии. Вряд ли Петров станет по полной нагружать своих уставших игроков. Вполне возможно, что на поле в Софии выйдут те футболисты, которые получают мало игровой практики.
А вот сборной Грузии нужно как-то подсластить горькую пилюлю. Проигрыш в трех матчах подряд, да еще и без забитых голов, это уже ни в какие ворота не лезет. Понятно, в команде есть кадровые проблемы, но забить и не проиграть Грузия просто обязана.
Ставка: а) Грузия забьет за 1,5 и б) Грузия не проиграет за 1,9.
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