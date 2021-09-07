https://sputnik-georgia.ru/20210907/bystro-i-tochno-opredelyaet-antigen-covid-19-u-cheloveka-pribor-razrabotannyy-v-rossii-259372698.html

Быстро и точно определяет антиген COVID-19 у человека прибор, разработанный в России

Быстро и точно определяет антиген COVID-19 у человека прибор, разработанный в России

Прибор, который менее чем за полчаса может определить наличие антигена коронавируса в организме человека, разработан в Институте физико-химической медицины... 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T08:33+0400

2021-09-07T08:33+0400

2021-09-07T09:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Прибор, разработанный российскими учеными, способен за 27 минут с высокой степенью точности обнаружить наличие коронавируса у человека, сообщает РИА Новости.Над ним трудились специалисты ФМБА, сообщила агентству начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, новости из россии, коронавирус covid-19