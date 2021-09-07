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Быстро и точно определяет антиген COVID-19 у человека прибор, разработанный в России
Быстро и точно определяет антиген COVID-19 у человека прибор, разработанный в России
Прибор, который менее чем за полчаса может определить наличие антигена коронавируса в организме человека, разработан в Институте физико-химической медицины... 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T08:33+0400
2021-09-07T08:33+0400
2021-09-07T09:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Прибор, разработанный российскими учеными, способен за 27 минут с высокой степенью точности обнаружить наличие коронавируса у человека, сообщает РИА Новости.Над ним трудились специалисты ФМБА, сообщила агентству начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости из россии, коронавирус covid-19
Быстро и точно определяет антиген COVID-19 у человека прибор, разработанный в России
08:33 07.09.2021 (обновлено: 09:05 07.09.2021)
Прибор, который менее чем за полчаса может определить наличие антигена коронавируса в организме человека, разработан в Институте физико-химической медицины ФМБА России
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
Прибор, разработанный российскими учеными, способен за 27 минут с высокой степенью точности обнаружить наличие коронавируса у человека, сообщает РИА Новости
.
Над ним трудились специалисты ФМБА
, сообщила агентству начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.
"Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена", – сказала Крючко.
Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.
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